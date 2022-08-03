Vuhanlı bilim insanları havayı yakabilecek kadar güçlü bir lazer icat etti

Çin'deki araştırmacılar, şekiller oluşturmak için temelde havayı yakabilen yüksek güçlü bir lazer icat etti.

Vuhan merkezli ekip lazerin nasıl çalıştığını gösterirken havaya her açıdan görülebilen ve fiziksel olarak dokunulabilen, Çin alfabesinden harfler çizdi.

Teknoloji, ultra kısa lazer darbeleri kullanarak elektronları hava moleküllerinden ayırıp onları ışığa dönüştürerek çalışıyor. Araştırmacılar, teknolojinin beyin görüntülemeden kuantum hesaplamaya kadar çeşitli alanlarda uygulanabileceğini umuyor.

The South China Morning Post'un haberine göre, Vuhan'ın optik vadisindeki Hongtuo Ultra Hızlı Lazer Laboratuvarı'nda baş bilim insanı olan Cao Şiangdong, Science and Technology Daily'ye yaptığı açıklamada, "Bu yepyeni cihazla, kağıt ve mürekkep kullanmadan havaya çizim yapabiliriz" dedi.

Bu görüntü, 10 yıldan uzun süredir yaptığımız araştırmaların birikimi.

Görüntüler sadece birkaç femtosaniye süren darbeler kullanılarak oluşturuluyor. Bu da bir saniyenin katrilyonda birine, yani bir milyarın milyonda birine eşdeğer ancak darbeler bir milyon megavat enerji açığa çıkartılmasını gerektiriyor.

Havayı ışığa çevirmek için gereken enerji yoğunluğu yaklaşık olarak santimetrekare başına bir trilyon vat.

Lazerin tanıtımı, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in ülkedeki ileri teknoloji sektörlerini destekleme planları kapsamında Vuhan'daki lazer şirketlerini ziyaret etmesinden sadece birkaç hafta sonra gerçekleşti.

Seyahati sırasında bu tür teknolojilerin geliştirilmesini "büyük aciliyet" diye niteleyen Devlet Başkanı Şi, bilimsel ve teknolojik kendine yeterliliğe duyulan ihtiyacı vurguladı.