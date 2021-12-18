WhatsApp'tan sesli mesajlar için 'ön dinleme' özelliği

WhatsApp, sesli mesaj göndermeye imkan tanıyor. Böylece WhatsApp kullanıcıları, biriyle sohbet ederken, mesaj metni yazamadığı durumlarda sesli mesaj gönderebiliyor. Ancak Instagram ve Facebook gibi Meta çatısı altında bulunan WhatsApp, sesli mesaj göndermeden önce dinleyip kontrol etmenize izin vermiyor. Aslında izin vermiyordu desek daha doğru. Çünkü, WhatsApp kısa bir süre önce yeni bir duyuru yaptı.

Whatsapp'ın yeni özelliği nasıl çalışıyor?

Aktarılanlara göre, bir ses kaydını bitirmek için durdur düğmesine bastıktan sonra sesli mesajı dinleme seçeneği görünüyor. Ardından oynat simgesine tıklayarak ön dinlemesini yapabilir, çöp kutusu ile simgelenen tuşa basarak silebilir veya hiçbir sorun yoksa gönder tuşuna tıklayarak sesli mesajı gönderebiliyorsunuz.

WhatsApp, özelliğin son haftalarda yavaş yavaş kullanıma sunulduğunu ve artık iOS, Android, web ve masaüstü dahil tüm platformlarda kullanılabileceğini söyledi.

WhatsApp daha önce sesli mesajların oynatma hızını ayarlama özelliğini de platforma entegre etmişti.