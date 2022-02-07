Yapay zeka ile muharebelerin süresi kısalıyor

Akıllı araçlar ile etkili sonuç, harekat sahasında hakimiyet... Verilerin analizi ile tehditlere karşı anlık hareket eden sistemler... Karada, havada ve denizde muharebelerin karakteri değişiyor.

Yapay zeka ile yeni nesil savaş

Teknolojinin ulaştığı noktayı yansıtan yapay zeka, savunma sanayiinde de yeni bir geleceği şekillendiriyor. Günümüzde savaş sahasında ordular karmaşık görevler ve çok yönlü tehditler ile karşı karşıya. Yapay zeka teknolojisi ile geliştirilen ürünler, muharebelerin süresini kısaltıyor, hedefe yönelik en hızlı şekilde harekete geçilmesini sağlıyor.

"En somut örnek olarak insansız sistemleri verebiliriz"

Savunma Politikaları Uzmanı Arda Mevlütoğlu, "En somut örnek olarak insansız sistemleri verebiliriz. İnsansız sistemlerde hava, kara ve deniz aracından insan müdahalesi olmadan farklı şartlara göre kendi kararını kendisi verebilen ve daha önceden topladığı veriler ışığında değerlendirmeleri kendisini yapabilen platformlardan bahsediyoruz" dedi.

Ülkelerin temel hedefi haline geldi

Değişen harp ortamında yapay zeka ülkelerin temel hedeflerinden birine dönüştü. Veri ve bilgi yoğunluğunun giderek arttığı ortamda, savaş stratejilerinin merkezine yerleşti.

Yapay zeka yatırımlarının ülkelerin temel hedefi haline geldiğini vurgulayan Mevlütoğlu, "Çok büyük bir zorunluluk haline geldi. Tehditler çok hızlı değişiyor ve süratle reaksiyon alınması gerekiyor. Toplanan verileri işlemek insanın bilişsel gücünü aşan noktaya geldi. Çok hızlı karar alabilen, tehdide göre konumunu değiştiren, karar alabilen, eyleme geçebilen akıllı sistemlerin kullanıldığını görüyoruz" açıklamasını yaptı.

Askeri alanda uluslararası dengeleri artık yapay zeka kaynaklı projeler belirliyor. Ülkeler bu alana yatırımlarını artırıyor.

"Yapay zeka uyumayan bir asker gibi"

Bu konu hakkında bilgi veren Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, şunları söyledi:

"Amerika, Çin, Rusya ve İsrail için en temel konsantrasyon alanlarından bir tanesi. Çünkü bunun sayesinde savaşı kazanıp kaybedeceklerini biliyorlar. Hiç uyumayan bir asker yapay zeka, sürekli teyakkuz halinde olan bir asker yapay zeka. Hava savunma ağı ile ilgili tehdidi algıladığı an aktif hale geçiyor. Bunu yapay zeka yapıyor."

"Hatanın maliyetini düşürüyor"

Yapay zekanın harekatlarda hatanın maliyetini düşürdüğünü söyleyen Ağar, şu örneği verdi:

"ABD, yapay zekanın kullanıldığı bir F-16 ile çok usta bir F-16 pilotunun kullandığı bir F-16'yı it dalaşına soktu ve savaşı yapay zeka kazandı. Kaybetseydi, sadece uçağı kaybetmiş olurdu, pilotu kaybetmiş olmazdı. Ülkelerin en hassas olduğu konu bu, biliyorsunuz... İnsan kaybını azaltması, en aza indirmesi veya ortadan kaldırması."

Askeri alanda yapay zekaya ilişkin en önemli tartışma ise etik ve insan haklarına yönelik.

Ülkeler geleceğin savaşlarına hazırlanırken, yapay zeka kullanımının sınırlarını da belirlemeye çalışıyor.