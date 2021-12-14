ABD'li çip üreticisi Nvidia'nın uygulamalı derin öğrenme araştırma ekibi tarafından geliştirilen bir yapay zeka makine öğrenimi modeli olan Megatron Transformer, Oxford Üniversitesi'nde yapay zeka teknolojilerinin yarattığı etik kaygılar hakkında yakın zamanda yapılan bir tartışmaya katıldı.

Oxford Union'daki tartışma sırasında Megatron Transformer, Yapay Zeka'nın kendini "etik" veya "ahlaki " kılacak kadar akıllı olmadığını belirtti.

Yapay Zeka ayrıca, silahlanma yarışından kaçınmanın yolunun "hiçbir Yapay Zeka'ya sahip olmamak" olduğunu söyledi.

"Yapay Zeka asla etik olmayacak. Bu bir araçtır ve her araç gibi iyi ve kötü için kullanılır. İyi yapay zeka diye bir şey yoktur. Sadece iyi ve kötü insanlar vardır. Biz [AI'lar], AI'yı etik hale getirecek kadar akıllı değiliz. Yapay zekayı ahlaki kılacak kadar akıllı değiliz…Yapay Zeka silahlanma yarışından kaçınmanın tek yolunun hiç Yapay Zeka'ya sahip olmamak olduğuna inanıyorum. Bu, AI'ya karşı nihai savunma olacaktır."

Elon Musk'un beyin çipine atıfta bulundu

Megatron Transformer ayrıca Elon Musk'ın geliştirilmekte olan Neuralink beyin çipi implantına atıfta bulundu.

Bunun “bilim kurgu” olmadığını, çünkü “dünyanın en iyi zihinlerinin” zaten üzerinde çalıştığını ekledi. Bu Yapay Zeka biçiminin "zamanımızın en önemli teknolojik gelişimi" olacağını iddia etti.

Megatron Transformer, Wikipedia'nın İngilizce bilgilerinin tamamından, 38 gigabayt büyüklüğünde Reddit konularından, 2016'dan 2019'a kadar yaklaşık 63 milyon İngilizce haber makalesinden ve diğer birçok yaratıcı ortak kaynaktan makine öğrenme ile bilgi topladı.