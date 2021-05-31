Yeni bir kurbağa türü keşfedildi

Avustralyalı bilim insanları, Yeni Gine Adası'nın yağmur ormanlarında "çikolata kurbağa" olarak adlandırılan yeni bir kurbağa türü keşfetti.

Bilim insanı Steve Richards, Litoria mira olarak adlandırılan bu kurbağayı 2016 yılında keşfetmişti ancak hayvanın yeni bir tür olduğunu doğrulamak için yıllar süren bir araştırma yapıldı.

Ağaç kurbağaları yeşil renkli derileriyle tanınıyor ancak Litoria mira çikolata rengine benzeyen ten renginden dolayı keşfedildiğinde "çikolatalı kurbağa" olarak adlandırıldı.

Güney Avustralya Müzesi'ndeki kurbağa uzmanı olan Dr Richards AP'ye verdiği demeçte, "Bu kurbağayı bulmanın bu kadar uzun sürmesinin nedeni yaşadığı ortamdan kaynaklanıyor. Yaşam alanı bir bataklık, sıtma taşıyan bir sürü mozul var, su basıyor, çok sayıda timsah var. Yani burada araştırma yapmak oldukça zor ve tehlikeli" diye konuştu.

Sağlık ve Gıda Güvenliği Merkezi'nden Paul Oliver ise, "Litoria mira'nın en yakın bilinen akrabası Avustralyalı yeşil ağaç kurbağasıdır. Birinin genellikle yeşil olması dışında iki tür birbirine benzer görünürken, yeni türün genellikle hoş bir çikolata rengi vardır" açıklamasında bulundu.

Avustralya ve Yeni Gine 2.6 milyon yıl önce Tersiyer döneminin büyük bir bölümünde karadan birbirine bağlıydı. Şimdi Yeni Gine, yağmur ormanlarının hakimiyetinde, kuzey Avustralya ise çoğunlukla savan var. Yeşil ağaç kurbağaları (Litoria caerulea), kuzey ve doğu Avustralya ile Yeni Gine'de bulunabilir.

Kaynak: Euronews