Amazon patronundan Suudi Arabistan'a hacklenme suçlaması

Özel dedektif Gavin de Becker Cumartesi günü “The Daily Beast” web sitesinde yazdığı yazıda ofisinin araştırmacıları ve birkaç uzmanın, Suudi Arabistan makamlarının Amazon patronu Jeff Bezos’un cep telefonuna erişebildiğinden ve özel bilgiler edindiği ileri sürdü.

Araştırmacı, geçtiğimiz yılın ekim ayında Suudi Arabistan'ın İstanbul Konsolosluğu’ndaki Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinde Bezos’un bağlantılı olduğunu iddia ediyor. Becker, "Araştırmacılarımız ve çok sayıda uzman Suudilerin Bezos'un telefonuna eriştiği ve özel bilgilerini ele geçirdiğinden emin" açıklaması yaptı.

Suudi Arabistan ve Amazon

Araştırmacının yazdığı gibi, Suudi Arabistan veliaht prensi Muhammed bin Selman, “Washington Post” un önemli bir düşman olarak görünmekte. ABD Senatosu, CIA araştırmacılarının bir duruşmasını takiben Kaşıkçı’nın öldürülmesinde Prens Selman’ı suçladı.

“Ulusal Enquirer” Ocak ayında, haber sunucusu Lauren Sanchez’le dünyanın en zengin insanının evlilik dışı bir ilişkisi olduğunu bildirdi. Kısa bir süre önce, Bezos ve eşi MacKenzie, 25 yıllık evlilikten sonra ayrılmalarını açıkladılar.

Bezos, samimi fotoğraflarının ve kısa mesajlarının gazetecilerin eline nasıl geçtiğini bulmak için dedektif firma Gavin de Becker & Associates’i tuttu. Bezos, Ulusal Enquirer yayıncısı American Media Inc’i (AMI) şantaj girişiminde bulunmakla suçladı. Soruşturma durmazsa, özel fotoğraflarının yayınlanması ile tehdit edildi.

Kaynak: teknoekip

Güncelleme Tarihi: 02 Nisan 2019, 08:59