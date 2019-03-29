Galaxy Fold'un ekranı katlanırken görüntülendi

Hem bir akıllı telefon hem de bir tablet olarak kullanılabilen yeni katlanabilir ekranlı Galaxy Fold, diğer telefonlardan oldukça farklı bir cihaz. Oyun oynama, video izleme, internette gezinme ve aynı anda birden fazla uygulamayı çalıştırma konularında dikkat çekici bir çözüm sunan Galaxy Fold’un kullanıcılarla buluşmasına çok az bir vakit kaldı; ancak şirket tarih yaklaşsa dahi henüz net bir çıkış tarihi paylaşmaktan kaçınıyor.

Son olarak Samsung, gelişmiş güvenilirlik laboratuvarlarında Galaxy Fold'u geniş kapsamlı testlere tabi tuttu. Bu dayanıklılık testlerinden birisi de Katlanma Testi oldu.

Katlanma testinde cihazlar 200 bin kez açılıp kapatılıyor. Bu rakam bir telefonun yaklaşık 5 yıl boyunca günde 100 defa açılıp kapatılmasına denk düşüyor. Testin tamamlanması 1 hafta sürüyor. Samsung, yeni katlanabilir sonsuz ekranının ve menteşeli tasarımının dayanıklılığından emin olmak için böyle bir karar aldı.

Kaynak: DHA