Işık hızına ulaşmak mümkün mü?

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İsviçre'deki Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi CERN'den yapılan yazılı açıklamada, 25 Temmuz'da yapılan deneyde Büyük Hadron Çarpıştırıcısının (BHÇ) düşük enerjili ışınla bir grup atomu çekirdeğinin etrafındaki tekil elektronla birlikte yaklaşık bir saat boyunca hareket ettirdiği, ardından aynı ışını tam güçle yükleyerek, 2 dakika boyunca elektronlar çekirdekten kopup ayrılmadan sürdürmeyi başardığı belirtildi.

Bilim insanları ardından daha az sayıda atomla aynı deneyi tam güçle 2 saate kadar sürdürmeyi başardı.

ATOM VE ELEKTRONLAR IŞIK HIZINA YAKLAŞTI

Deney sırasında atom ve elektronların BHÇ içinde ışık hızına yakın bir hızda döndüğü kaydedildi.

"Atom parçalayıcı" olarak da anılan BHÇ, aslında daha önce de atomları bu hızlarda çevirmeyi başarmıştı. Ancak daha önce yapılan deneylerde atom yüksek hızlara ulaştığında etrafındaki elektronlar dağılarak çekirdekten ayrılıyordu.



Güncelleme Tarihi: 31 Temmuz 2018, 15:36