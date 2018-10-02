Mars toprağı satışa çıktı

Florida Üniversitesinde görevli bir astrofizik ekibi, ABD Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) tarafından Mars'a yollanan keşif aracı Curiosity'nin topladığı örnekler üzerinden Mars toprağını yeniden modelleyerek kilosunu 20 dolardan satmaya başlıyor. Şimdiden biri yarım ton olmak üzere 30 sipariş alındı.

Amaç dünyada Mars toprağında yetişmiş sebze yemek

Astrofizik ekibinin ilk baştaki amacı Mars'a yollanan keşif aracı Curiosity'nin topladığı örnekleri kullanarak Mars toprağı üzerinde besin yetiştirmekti. Bu amaçla başlatılan yeni bir simülasyon toprak oluşturma çalışmaları sonrası açıklaması yapan UCF'nin Gezegensel Bilimler Grubu üyesi Fizik Profesörü Dan Britt, "Eğer Mars'a gideceksek, yiyecek ve suya ihtiyacımız olacak. Mars'ta besin yetiştirmek için yollar arıyoruz. Bu sebeble benzer topraklar üzerinde testler yapıyoruz" dedi.

Britt ve Cannon, oluşturulan simülasyon toprak için bir pazar olduğuna inanıyor. İkili, Mars toprağını kilosu 20 dolar artı gönderim ücreti üzerinden uzay meraklılarına satmaya başlayacak.

Kaynak: www.dunyabulteni.net