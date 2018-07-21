banner15

NASA, Ay’da ilk insan yerleşimini açmaya hazırlanıyor

ABD Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), önümüzdeki 8 yıl içinde Ay’da sürekli astronotların yaşayabileceği bir istasyon kurmayı planlıyor.

NASA, Ay’da ilk insan yerleşimini açmaya hazırlanıyor

ABD medyasında çıkan haberlere göre, böyle bir programın hayata geçirilmesi, özel şirketlerin çeşitli materyallerin uzaya ulaştırılması alanındaki rekabeti sayesinde mümkün hale geldi. 

US Today'e konuşan Moon Express şirketinin CEO'su Bob Richards, "Ticari fırlatma endüstrisinde meydana gelenler yakında ticari Ay endüstrisini de etkileyecek. Bu iki endüstri arasında orta çok şey olduğunu düşünüyorum" diye açıkladı.

NASA ve özel şirketler, 2019'da Ay'a çeşitli otomatik bilimsel araçlar göndermeyi planlıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz yıl imzaladığı Uzay Politikası Direktifliği kapsamında NASA'yı yeniden Ay'a astronot göndermekle görevlendirmişti.

Güncelleme Tarihi: 21 Temmuz 2018, 23:59
YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
BM'den İsrail ve Hamas'a ''geri...
BM'den İsrail ve Hamas'a ''geri...
  1. Ortadoğu

banner10

banner12