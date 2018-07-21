NASA'dan yeni kızılötesi görüntüler

NASA Satürn'ün uydusu Titan'ın buzlu yüzeyinden şimdiye kadar alınmış en kusursuz ve net kızılötesi görüntülerini yayınladı.

Titan'ın küresel bir bütünlük oluşturan farklı açılardan alınmış kızılötesi görüntüleri, Satürn sistemine gönderilen robotik uzay sondası Cassini'nin 13 yıllık verileri baz alınarak oluşturuldu. Cassini'nin görsel ve kızılötesi haritalandırma ölçüm aracı (VIMS) sayesinde işlenen görüntüler uzun soluklu bir çabanın ürünü. Cassini görevini başarıyla sürdürürken yardımcısı VIMS gözlemlerini geniş yelpazede ışıklandırma ve görüntüleme şartlarında yaptı.

Güneş sisteminin en büyük uydularından olan Titan'ın puslu ve yoğun atmosferi, onun gerçekten nasıl görünüyor olabileceği yönünde açık bir gözlem yapılabilmesini şimdilik çok mümkün kılmıyor.

Ancak NASA'ya göre yeni oluşturulan bu 6 kızılötesi görüntü, Titan'ın yüzeyi hakkında daha somut verilere ulaşılmasını sağladı. VIMS'in başarısının sırrı uydunun yüzeyindeki pusları ayırarak daha temiz görüntüler elde edebilmesinde saklı.

İsmini Yunan mitolojisinden alan Titan bu sis bulutları ve karmaşık yapısı nedeniyle bilim insanlarına zorluklar çıkarıyor. Fakat NASA yeni kızılötesi görüntü setiyle bu 'inatçı' uydunun yüzeyi hakkındaki esrarı kaldırmaya başlamış görünüyor.

NASA'nın Mars gezegeninin yüzey derinliklerini incelemek üzere fırlattığı InSight adlı uzay aracıysa yolculuğunu hala sürdürüyor.