NASA'nın uzay aracı Mars'a iniş yapıyor

NASA'nın 2012'den bu yana Mars'a ilk inişini yapacak yeni insansız uzay aracı InSight, kızıl gezegenin yörüngesine girdi. 26 Kasım'da Mars yüzeyine inecek araç, Dünya, Mars gibi kayalık gezegenlerin nasıl oluştuğunu araştıracak. InSight, gezegenin sıcaklığını ölçmek için daha önce hiç olmadığı kadar derinden (yaklaşık 5 metre) inceleme yapacak.

NASA, bu mekanik aracı Mars'ın yüzeyine doğru bir şekilde indirmek için gerekli altyapıyı uzun bir çalışmanın ardından gerçekleştirdi.

Daha önceki inişler ile aynı sisteme sahip olan uzay aracı, iniş sırasında motor ateşlemeleri sayesinde hızını azaltacak ve ayaklarının yardımıyla Mars yüzeyine inecek.

InSight'ın inişi NASA TV'den canlı yayınlanacak.

Kaynak: Reuters