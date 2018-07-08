'Tunus Comic Con' fuarına yoğun ilgi

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Tunus'un başkenti Tunus'taki Karam bölgesinde yer alan Fuarlar Sarayı'nda bu yıl üçüncüsü düzenlenen "Tunus Comic Con (Çizgi Roman)" fuarı renkli görüntülere sahne oldu.

Çizgi roman, video oyunlarının sergilenmesinin yanında birçok ürünün satıldığı fuarda bazı katılımcılar roman animasyonları, video oyunları, film ve televizyon alanlarındaki kahramanlara ait makyaj ve kostümleri ile dikkat çekti.

Ziyaretçiler, birbirinden farklı yeni oyunlarla oynama ve tanıma fırsatı buldu.

Güncelleme Tarihi: 08 Temmuz 2018, 01:26