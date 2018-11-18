WhatsApp'ta mesajlarınız yakında kaybolacak

Facebook'un bünyesinde bulunan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, platforma entegre etmeye hazırlandığı yeni özelliği ile gündemde. Snapchat ile hayatımıza giren bir süre sonra silinen mesajlar özelliği WhatsApp'a da geliyor.

Söz konusu özellik ile kullanıcılar mesajlarının ne zaman silineceğini belirleyerek gönderecek ve mesaj için belirlenen süre dolduğunda otomatik olarak herkes için yok olacak.

WhatsApp da Snapchat ve Instagram ortası bir yaklaşımla mesajlara 10 saniye, 1 dakika, 1 saat ya da 1 günlük süre tanıyabilme hakkını getirecek. Özelliğin geliştirme aşamasının hangi seviyesinde olduğu hakkında herhangi bir bilgiye sahip olmasak da, çok uzak gelecekte olmayacağını düşünüyoruz. Özellikle Snapchat'in bu durumdan kötü etkileneceği düşünürken bu durum, birçok kullanıcı için iyi haber demek.

Kaynak: Ajanslar