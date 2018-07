Yapay zeka küresel düzeni nasıl yeniden şekillendirecek?

Nicholas Wright

Yapay zekânın etkileri üzerine tartışmalar iki konu üzerinde yoğunlaşıyor. Biri, bir Yapay Zeka (Artificial Intelligence -AI)'nın insan zekasını aştığı ve insan kontrolünden kaçtığı ve muhtemelen felaketle sonuçlanan bir olay olan tekillik korkusudur. Diğeri ise, yeni bir sanayi devriminin makinelerin ulaştırmadan orduya sağlık hizmetlerine kadar toplumun her alanında ya da hemen hemen her alanında insanlara zarar vermesine ve yerini almasına izin vermesi endişesidir.

Yapay Zeka'nın dünyayı yeniden şekillendirmeyi vaat ettiği üçüncü bir yol daha var. Hükümetlerin vatandaşlarını daha önce hiç olmadığı kadar yakından izlemelerine, anlamalarına ve kontrol etmelerine izin vererek, Soğuk Savaş'ın sona ermesinden bu yana, otoriter ülkelere liberal demokrasiye makul bir alternatif sunacak.

On yıllar boyunca, çoğu politik teorisyen, liberal demokrasinin sürdürülebilir ekonomik başarının tek yolunu sunduğuna inandılar. Her iki hükümet de halkını baskı altına alabilir, fakir kalabilir ya da özgürleştirebilir ve ekonomik faydalar sağlayabilir. Bazı baskıcı ülkeler ekonomilerini bir süre büyütmeyi başardılar, fakat uzun vadede otoriterlik her zaman durgunluk anlamına geliyordu. Yapay Zeka bu ikilemi yükseltmeyi vaat ediyor. Büyük, ekonomik olarak gelişmiş ülkeler için vatandaşlarını denetim altına alırken zenginleştirmeleri için makul bir yol sunuyor.

Bazı ülkeler zaten bu yönde ilerliyor. Çin, nüfuzlu nüfusu kontrol etmek ve “sosyal kredi sistemi” olarak adlandırdığı şeyi yaratmak için gözetim ve makine öğrenimi araçlarını kullanarak dijital otoriter bir devlet kurmaya başladı. Birçok benzer fikirli ülke Çin sistemlerini satın almaya veya öykünmeye başladı. Liberal demokrat, faşist ve komünist sosyal sistemler arasındaki rekabet, yirminci yüzyılın çoğunu tanımladığı gibi, liberal demokrasi ve dijital otoriterizm arasındaki mücadele, yirmi birinci olanı tanımlamaya kararlıdır.

DİJİTAL YETKİLİ

Yeni teknolojiler makul bir maliyetle yüksek düzeyde sosyal kontrol sağlayacaktır. Hükümetler, ekonomik olarak üretken faaliyetlerin serbestçe akmasına izin verecek olan ve rejime zarar verebilecek politik tartışmaların engellenmesine olanak sağlayacak konuları ve davranışları seçici bir şekilde sansürleyecektir. Çin'in sözde Büyük Güvenlik Duvarı, bu tür seçici sansürün ilk kez gösterilmesini sağlıyor.

Geçmişe dönük sansürlü konuşmanın yanı sıra, Yapay Zeka ve büyük veriler potansiyel muhaliflerin öngörücü kontrolüne izin verecektir. Bu, Amazon veya Google'ın tüketici hedeflemesine benzeyecek, ancak otoriter hükümetler, liberal demokrasilerde izin verilmeyen şekillerde veri çekebileceklerinden çok daha etkili olacak. Amazon ve Google'ın yalnızca bazı hesaplardan ve cihazlardan gelen verilere erişimi vardır; Sosyal kontrol için tasarlanan bir Yapay Zeka, birisinin günlük hayatları boyunca etkileşimde bulunduğu çok sayıda aygıttan veri çekecektir. Ve daha da önemlisi, otoriter rejimler, bu verileri vergi beyannameleri, tıbbi kayıtlar, sabıka kayıtları, cinsel sağlık klinikleri, banka beyanları, genetik gösterimler, fiziksel bilgiler (konum, biyometri, ve yüz tanıma yazılımını kullanarak CCTV izleme) ve aileden ve arkadaşlardan toplanan bilgiler. Yapay Zeka, erişime sahip olduğu kadar iyidir. Ne yazık ki, her vatandaşın hükümetlerine verebileceği verilerin miktarı ve kalitesi, Yapay Zeka sistemlerinin eğitimi için mükemmel olacaktır.

Bu tür bir tahmine dayalı kontrolün sadece varlığı bile otoriterlere yardımcı olacaktır. Otosansür, belki de Doğu Alman Stasi'nin en önemli disiplin mekanizmasıydı. Yapay Zeka taktiği dramatik olarak daha etkili hale getirecektir. İnsanlar, fiziksel ve dijital aktivitelerinin her yerde gözlemlenmesinin istenmeyen davranışları, yalnızca tasarladıkları eylemleri bile tahmin etmek için kullanılacağını bileceklerdir. Teknik açıdan bakıldığında, bu gibi tahminler, semptomları gösterilmeden önce sağlıklı görünen insanlarda hastalıkları tahmin etmek için Yapay Zeka sağlık bakım sistemlerinden farklı değildir.

Sistemin olumsuz tahminler yapmasını engellemek için, birçok insan “sorumlu” bir toplum üyesinin davranışlarını taklit etmeye başlayacak. Bunlar, birinin gözünün bir telefon ekranındaki farklı öğelere ne kadar uzun süre baktığı kadar ince olabilir. Bu, sosyal kontrolü yalnızca insanları belirli şekillerde hareket etmeye zorlamakla değil, aynı zamanda düşündükleri yolu değiştirerek de geliştirecektir. Bilişsel bilim bilimlerinde merkezi bir bulgu, insanların davranışlarını gerçekleştirmelerinin tutumlarını değiştirip kendi kendini güçlendiren alışkanlıklara yol açabilmeleridir. İnsanları bir pozisyona sokmak onları desteklemelerini, Kore Savaşı sırasında ABD'nin savaş esirlerinde Çin tarafından kullanılan bir tekniktir. Satış görevlileri, küçük bir davranış sergilemek için potansiyel bir müşteriye başvurmanın daha sonraki ve büyük taleplere yönelik tutumları değiştirebileceğini biliyorlar.

Daha etkili kontrolün yanı sıra, Yapay Zeka daha iyi merkezi ekonomik planlama vaat ediyor. Çin teknoloji titan Alibaba'nın kurucusu olan Jack Ma, yeterli bilgi ile savunduğunu, merkezi yetkililerin piyasa güçlerini planlayarak ve tahmin ederek ekonomiyi yönlendirebileceğini savunuyor. Yavaş, esnek olmayan, tek bedenli tüm planları yerine, Yapay Zeka müşterilerin ihtiyaçlarına hızlı ve ayrıntılı yanıtlar vaat ediyor.

Bu tür dijital otoriterliğin uzun vadede çalışacağına dair bir garanti yoktur, ancak bazı ülkelerin hedef alabileceği makul bir model olduğu sürece buna gerek olmayabilir. Yeni bir ideolojik yarışma başlatmak için yeterli olacaktır. Eğer hükümetler dijital otoriterizmi liberal demokrasiye uygun bir alternatif olarak görmeye başlarsa, liberalleşmeye hiçbir baskı hissetmeyeceklerdir. Model, sonuçta başarısız olsa bile, bunu uygulamak için çabalar uzun sürebilir. Komünist ve faşist modeller, gerçek dünyadaki başarısızlıklarını gerçekleştirmeye yönelik kapsamlı girişimlerden sonra çöktü.

BÜTÜN GÖRÜŞME DEVLETİ OLUŞTURMA VE İHRACAT

Bir sosyal kontrol sistemi ne kadar yararlı olursa olsun, bir rejime ispat olabilir, birinin inşa edilmesi kolay olmayacaktır. Büyük BT projelerinin çekilmesi çok zor. Yüksek düzeyde koordinasyon, cömert fonlar ve bol miktarda uzmanlık gerektirirler. Böyle bir sistemin mümkün olup olmadığının bilinmesi için, bir tane inşa edebilecek en Batılı olmayan ülke olan Çin'e bakmaya değer.

Çin, Büyük Güvenlik Duvarı gibi büyük, toplum çapında BT projeleri sunabileceğini kanıtladı. Ayrıca büyük yeni sistemler inşa etmek için finansmana sahiptir. Geçtiğimiz yıl, ülkenin iç güvenlik bütçesi en az 196 milyar dolar, 2016'ya göre yüzde 12'lik bir artış oldu. Bu sıçramaların büyük kısmı muhtemelen yeni büyük veri platformlarına duyulan ihtiyaçtan kaynaklanıyordu. Çin ayrıca Yapay Zeka konusunda uzmanlığa sahiptir. Çinli firmalar, Yapay Zeka araştırmasında global liderler ve Çinli yazılım mühendisleri, Amerikan meslektaşlarını uluslararası yarışmalarda sıklıkla dövüyorlar. Son olarak, zaten yaygın olan akıllı telefonlar gibi teknolojiler kişisel bir izleme sisteminin belkemiğini oluşturabilir. Çin'de akıllı telefon sahipliği oranları, Batı'dakilere ve mobil ödeme gibi bazı alanlara yaklaşıyor, Çin dünya lideri.

Çin zaten dijital bir otoriter sistemin temel bileşenlerini oluşturuyor. Büyük Güvenlik Duvarı, sofistike ve iyi kurulmuş ve geçen yıl boyunca sıkıldı. Özgürlük Evi, bir düşünce kuruluşu olarak, Çin'i dünyanın en büyük internet özgürlüğü kötüye kullanma oranını değerlendiriyor. Çin, fiziksel dünyada da kapsamlı bir gözetim uyguluyor. 2014 yılında, hükümet tarafından anlaşıldığı üzere, her vatandaşın davranışının kalitesini yansıtan entegre bir notu hesaplayacak bir sosyal kredi programı açıkladı. Çin'in sürveyans devletinin gelişimi, Müslüman Uygur nüfusunu izlemek ve kontrol etmek için kullanılmakta olduğu Sincan Eyaleti'nde en ileri gitmiştir. Sistemin güvensiz olduğunu düşünenler günlük yaşamdan çıkarlar; Birçoğu eğitim merkezlerine bile gönderilir. Pekin isterse, ülke çapında sistemi açabilirdi.

Emin olmak için, yetenek niyetle aynı değildir. Fakat Çin otoriterciliğe doğru ilerliyor ve liberalleşmenin herhangi bir önerisinden uzak görünüyor. Hükümet, Yapay Zeka'nın ve büyük verilerin bu yeni yönü mümkün kılmak için çok şey yapacağına açıkça inanıyor. Çin'in 2017 Yapay Zeka Kalkınma Planı, “Grup bilişini” öngörme ve anlama yeteneğinin “Yapay Zeka, sosyal inşaat için yeni fırsatlar getirdiğini” ifade ediyor.

Dijital otoriterizm Çin ile sınırlı değildir. Pekin modeli ihraç ediyor. İnternete Büyük Güvenlik Duvarı yaklaşımı Tayland ve Vietnam'a yayıldı. Haberlere göre, Çinli uzmanlar Sri Lanka'daki hükümet sansürlerine destek sağladılar ve Etiyopya, İran, Rusya, Zambiya ve Zimbabve'ye gözetim veya sansür ekipmanı tedarik ettiler. Bu yılın başlarında, Çinli Yapay Zeka firması Yitu, Malezyalı yasa uygulamasına “yapay zeka destekli yüz tanıma teknolojisiyle giyilebilir kameralar” sattı.

Daha geniş anlamda, Çin ve Rusya ABD'nin özgür, sınırsız ve küresel bir İnternet anlayışına karşı geri adım attılar. Çin, diplomatik ve piyasa gücünü küresel teknik standartları etkilemek için kullanıyor ve yerel yönetimlerin İnternet'i bireysel özgürlüğü keskin bir şekilde sınırlayacak şekilde kontrol etmesi gerektiği fikrini normalleştiriyor. Uluslararası Yapay Zeka standartlarını belirleyecek yeni bir forum üzerindeki etki için rekabete yönelik rekabetin arttığını bildiren Birleşik Devletler, grubun kararlarına rehberlik eden sekreteryayı güvence altına alırken, Pekin ilk toplantısını bu Nisan'da yaptı ve Wael Diab, üst düzey yönetici Huawei, komitenin başkanlığını güvence altına aldı. Onları istihdam eden hükümetlere,

DEMOKRATİK MÜDAHALE

Otoriter bir teknolojik yönetişim modelinin yükselişi, belki de liberal demokrasileri canlandırabilir. Belki de liberal demokrasiler, Yapay Zeka'nın zorluklarına ve fırsatlarına karşılık veriyorlar. Kısmen, içten ve kısmen otoriter alternatifle nasıl başa çıktıklarına nasıl bağlı olduklarına bağlı. . Her iki durumda da, korunan iyimserlik için gerekçeler vardır.

İçsel olarak, yerleşik demokrasilerin yeni teknolojilerin yükselişini yönetmek için ortak çaba göstermeleri gerekmesine rağmen, meydan okumalar demokrasilerin daha önce aştığı zorluklardan daha fazla değildir. İyimserlik için büyük bir sebep yol bağımlılığıdır. Bireysel özgürlük konusunda güçlü gelenekleri olan ülkeler muhtemelen yeni teknolojiyle bir yönde ilerleyecektir; Onlarsız olanlar muhtemelen bir başkası olacak. ABD toplumundaki güçlü güçler, değişken başarılarla da olsa, iç hükümet kitlesel gözetim programlarına karşı uzun süre geri adım attılar. Örneğin, bu yüzyılın ilk yıllarında, Savunma İleri Araştırma Projeleri Ajansı, tıbbi, finansal, fiziksel ve diğer verileri bir araya getirmek için “Toplam Bilgi Farkındalığı” iç gözetim sistemleri kurmaya başladı. Medya ve sivil özgürlük gruplarından gelen muhalefet, kongreyi o günlerde kamuoyundan gizlenen bazı geçici çözümler bırakmasına karşın, programı savunmaya yöneltmiştir. Liberal demokrasilerdeki çoğu vatandaş yurtdışında casusluk ve yerel terörle mücadele gözetimi ihtiyacını kabul ediyor, ancak güçlü kontroller ve dengeler devletin güvenlik aygıtlarını kısıtlıyor. Bu kontroller ve dengeler bugün saldırı altındadır ve tahkimatlara ihtiyaç duyarlar, ancak bu, geçmişteki çabaların temelde yeni bir meydan okumadan daha fazla tekrarlanacaktır.

Batıda, hükümetler bireysel özgürlüklere tehdit oluşturan tek kişi değildir. Oligopolistik teknoloji şirketleri, rakipleri dolaşarak ve hükümetlerin lobileri elverişli düzenlemeleri yürürlüğe sokarak güçlerini yoğunlaştırıyor. Oysa toplumlar geçmiş teknolojik devrimlerden sonra bu zorluğu aştılar. ABD Başkanı Theodore Roosevelt'in güvenini alt üst eden, AT & T'nin 1980'lerde patlak vermesini ve düzenleyicilerin 1990'larda İnternet'in yükselişi sırasında Microsoft'a koyduğu sınırları düşünün.

Dijital devler aynı zamanda medya çeşitliliğine ve kamu yararı içeriklerine destek vermenin yanı sıra siyasi reklamlarda bir Vahşi Batı yaratmaya da destek veriyor. Ancak daha önce radikal olan radyo ve televizyon gibi yeni teknolojiler benzer sorunlar yarattı ve toplumlar buna meydan okudu. Sonunda, düzenleme muhtemelen internetin yarattığı yeni “medya” ve “yayıncı” tanımlarıyla yetişecek. Facebook Başkanı İcra Kurulu Başkanı Mark Zuckerberg, siyasi baskıyı televizyonda olduğu gibi, siyasi baskıya geçen yıl elini zorlatana kadar etiketledi.

Liberal demokrasilerin, dijital otoriterizme kazandırılmaları olası değildir. Son zamanlarda yapılan anketler, Batı toplumlarında azalan bir oranın demokrasiyi “esas” olarak gördüğünü, ancak bu, Batı demokrasisinin gerçek anlamda zayıflamasından çok uzak bir yol olduğunu göstermektedir.

Yeni bir otoriter rakibin dış meydan okuması belki de liberal demokrasileri güçlendirebilir. İçimizdeki bizlere karşı rekabeti çerçevelemeye yönelik insan eğilimi, Batılı ülkeleri, en azından kısmen yeni rekabete karşı sansür ve sansüre karşı tutumlarını tanımlamalarına yol açabilir. Çoğu insan, veri politikasının sıkıcı olmasının sıkıntılarını buluyor ve gözetim risklerine çok az dikkat ediyor. Fakat bu meseleler gerçek dünyada distopya rejimini desteklediklerinde ne sıkıcı ne de soyut olduğunu ispatlayacaklar. Liberal demokrasilerde hükümetler ve teknoloji şirketleri, farklı olduklarını açıklamak zorunda kalacaklar.

Kaynak: foreignaffairs

Güncelleme Tarihi: 19 Temmuz 2018, 16:00