Oturan Boğa'nın acı sonu

"Kartallar kartaldır, karga gibi olamaz. Dünya güneşi kucakladı ve biz bu sevginin sonuçlarını görüyoruz, şimdi biz yoksuluz ama özgürüz. Adımlarımızı beyaz adam kontrol edemez ve eğer bizler öleceksek, doğrularımızla öleceğiz.



Bana hırsız diyorlar, oysa topraklarımızı ve zenginliklerimizi hangi beyaz adam 'çalmadım' diyebilir? Kim bana aç gelip de tok dönmedi?



Ben hangi kanunu çiğnedim? Hangi beyaz kadın benim tarafımdan esir alındı veya hakarete uğradı? Kim benim eşimi ya da çocuklarımı dövdüğümü gördü?



Kendime ait olanları seviyor olmam yanlış mı? Babamın yaşadığı yerde Siyu (Sioux) olarak doğdum, halkım ve topraklarım uğruna ölebileceğim için mi bana vahşi diyorlar.



Sahip olma arzusu, Beyazlarda bir hastalık olmuş. Beyaz adamlar, sadece zenginlerin bozabileceği birçok kural koymuşlar. Yönetici olan zenginleri güçlendirmek için fakirler ile güçsüzlerden vergiler alıyorlar.



Bizim annemizin, yani toprağın, kendilerinin olduğunu söylüyor, komşularını çitler yaparak kendilerinden uzaklaştırıyorlar; toprağı binalarıyla ve diğer süprüntüleriyle çirkinleştiriyorlar. Beyaz adamlar, baharda yatağından taşarak, yoluna çıkan her şeyi yok eden bir ırmağa benziyor." Oturan Boğa (Tatakanka İyotake)

1880'li senelerin ortalarında Oturan Boğa ile Buffalo Bill.



Oturan Boğa 1831 – 15 Aralık 1890 tarihleri arasında yaşayan Oturan Boğa (Tatakanka İyotake - Sitting Bull), ABD ordularına karşı savaşan son Kızılderili kabile şefidir. Siyuların Lakota grubundan Hunkpapa kolunun reisi ve 25 Haziran 1876 tarihinde 7. Amerikan Süvari Birliği'ni yenen 3.500 savaşçının lideridir.



Katliam korkusuyla kabilesini Kanada'ya göç ettirdi ve 1881'e kadar orada yaşadı. Montana'daki bir ABD birliğine saldırınca yakalandı, ancak Amerikan hükümeti tarafından affedildi.



Hayatının geri kalan kısmını, Vahşi Batı Sirki ile dolaşarak geçirdi. Büyük ilgi odağı olan Oturan Boğa, seyircilere kendi lisanında kötü sözler söylerken, ne dediğini anlamayan Avrupa kökenli Amerikalılar kendisine güldüler.



Alakası olmadığı halde "Hayalet Dansı Hareketi"nin liderliği ile suçlandı ve kendisini tutuklamaya gelen polislerle çatışırken hayatını kaybetti. İronik bir şekilde, tutuklamaya gelen polisler, bir zamanlar Oturan Boğa'yla birlikte beyazlara karşı savaşan, fakat sonradan Beyazların idaresine girerek yerli polisi olan kızılderililerdir.



Naaşı 1953'te South Dakota Mobridge'ye nakledilen Oturan Boğa'nın mezarında nişan olarak granit bir mızrak vardır.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 15 Aralık 2018, 09:12