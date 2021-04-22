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Bu kelebek kuştan daha büyük
GENEL
22.04.2021, 14:15
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Osmaniye'de kanat açıklığı 16 santimetre olan tavus kelebeği bulundu.
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#koronavirüs
#corona virüsü
#Özbekistan
#Cemal Kaşıkçı
#Van Gölü
#papa francis
#siyahi
#yabancı öğrenci
#UMH
#Türk deniz kuvvetleri
#Yeni Zelanda
#yürüyüş
#Türk bayrağı
#Mersin
#fildişi sahili
#Kasım Süleymani
#kurban bayramı
#Savunma sanayi
#uygur türkleri
#mescidi aksa