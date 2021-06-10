banner39

Bu köprüden geçebilene cesaret sertifikası verilecek

GENEL 10.06.2021, 12:04
Bu köprüden geçebilene cesaret sertifikası verilecek
1/10

UNESCO'nun Dünya Mirası Geçici Listesindeki Erzincan Kemaliye ilçesinde yer alan Karanlık Kanyon'da 750 metre uzunluğunda ve 560 metre yüksekliğinde "Sırat on Fırat" adında asma köprü yapılması planlanıyor.