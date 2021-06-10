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Bu köprüden geçebilene cesaret sertifikası verilecek
GENEL
10.06.2021, 12:04
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UNESCO'nun Dünya Mirası Geçici Listesindeki Erzincan Kemaliye ilçesinde yer alan Karanlık Kanyon'da 750 metre uzunluğunda ve 560 metre yüksekliğinde "Sırat on Fırat" adında asma köprü yapılması planlanıyor.
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#corona virüsü
#koronavirüs
#Ermeni patrikliği dolandırıldı
#yds sınavı
#mahkum değişimi
#suriye uçakları
#memur Teoman
#türkiye peşmerge eğitim
#derhaneselerin kapat
#Almanya İsrail nükleer bomba Peres
#mumya
#Uluslararası Üsküdar Şiir Festivali
#Rodos Müslümanlar
#Adalet Partisi
#tarım
#sınırda son durum
#Haşimi Rafsancani
#Çağdaş Gemik
#Filiz Özdem
#Kobanili mülteciler