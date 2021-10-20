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Bulutların üzerindeki Umman
GENEL
20.10.2021, 12:41
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Umman'da doğal güzellikleriyle dikkati çeken Zufar kenti, "Semhan Dağı" ile bulutların üstüne çıkmak isteyen ziyaretçilerin de uğrak yeri.
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#koronavirüs
#Afganistan
#corona virüsü
#Kuzey Irak
#asgari ücret
#duygun yarsuvat
#iklim değişikliği
#heyelan
#Bangkok Zirvesi
#riskli iller
#mutsayon
#İmran Han
#Kozmik Oda hakimi
#Suriye tampon bölge
#Deutsche Bank
#yeşil sertifika
#1 milyon 250 bin
#yenilebilir enerji
#Abdurreşid Dostum
#Arhavi