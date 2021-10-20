banner39

Bulutların üzerindeki Umman

GENEL 20.10.2021, 12:41
Bulutların üzerindeki Umman
1/29

Umman'da doğal güzellikleriyle dikkati çeken Zufar kenti, "Semhan Dağı" ile bulutların üstüne çıkmak isteyen ziyaretçilerin de uğrak yeri.