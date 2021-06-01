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Burada maske takmak artık zorunlu değil
GENEL
01.06.2021, 09:37
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ABD'nin New Jersey eyaletinde maske zorunluluğu kaldırıldı.
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#corona virüsü
#koronavirüs
#mescidi aksa
#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
#Ani Örenyeri
#Mevlana Samiul Hak i
#Myanmar bakan değişikliği
#bordo bereliler
#savunma bakalnlığı
#Uluslararası hava trafiği gözlemcileri
#Ermenistan Gök mescidi
#Musul barajı
#levent ersöz
#Myanmar İsrail
#milis güç
#rapsodo
#ABDnin terör raporu
#ABD Avrupa
#Xİ
#Musul Türk askerleri