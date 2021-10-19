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Cennetteki Tûbâ ağacının ve livaü'l-hamd sancağının 140 yıllık tasvirleri
GENEL
19.10.2021, 11:43
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Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) İslam Ansiklopedisi'nin "Muhammediyye" maddesinin dijital versiyonu, Mevlid-i Nebi Haftası vesilesiyle daha önce yayımlanmamış yeni ve orijinal görsellerle zenginleşti.
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#corona virüsü
#referandum
#koronavirüs
#kahve fiyatları
#Haaretz karikatür tehdit
#Kültürel Miras
#Avcılar
#muammer kaddafi
#kamu kurum
#siber saldırı
#Hırvatistan Letonya
#Hmeymim Hava Üssü
#parçacık fiziği
#kömür
#Sarkozy
#28 şubat itirafları
#kinsaşa uluslararası havalimanı
#çalışan
#vilayet
#YEKA