5 bin metre yükseklikte sıcaklık 0 dereceye çıktı

Küresel ısınmayla gelen sıcak hava dalgası, bütün dünyayı etkisi altına alırken, İsviçre’nin en yüksek dağlarından daha yüksekte, 5 bin 184 metrede 0 derece sıcaklık ölçüldü.

İsviçre Federal Meteoroloji İdaresi (MeteoSwiss) sosyal medyadan yaptığı paylaşımla, bunun son 27 yıldır ülkede yaşanan en yüksek sıcaklık olduğuna işaret etti.

Meteoroloji uzmanları, hava balonlarını kullanarak 5 bin 184 metrede sıfır derecenin tespit edildiğini bildirdi.

İsviçreli meteoroloji uzmanları 4 bin 634 metre yükseklikle ülkenin en yüksek zirvesi unvanına sahip Monte Rosa’nın da üstünde 5 bin 184 metrede termometrenin 0 dereceyi göstermesinin önemine dikkat çekiyor.

Bu konuda son rekor, 20 Temmuz 1995 yılında 5 bin 117 metrede sıcaklık 0 derece ölçülerek kayda geçti.

MeteoSwiss'e göre, dünyanın birçok bölgesinde olduğu gibi, hava sıcaklığı şu anda İsviçre'de haziran, temmuz ve ağustos ayları için iklim bilimciler açısından özellikle istisnai durumda.

İklimin aşırı ısınması, yaz aylarında yüksek rakımlı zirvelerde kar ve buzların da erken erimesi anlamına geliyor.

MeteoSwiss, buna rağmen önümüzdeki haftadan itibaren, sıcaklıklarda kayda değer bir düşüş yaşanacağı müjdesini verdi.

Kaynak: Euronews