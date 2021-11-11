81 ilde Milli Ağaçlandırma Seferberliği

11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü için tüm hazırlıklar tamamlandı.

En fazla fidan, yazın büyük yangınlarla mücadele eden Antalya ve Muğla'ya dikilecek.

Programa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Ankara'dan katılacak.

Antalya'ya bugün 200 bin fidan dikilecek

Son dönemdeki orman yangınlarında Antalya'da 60 bin dekarlık alan zarar gördü. Milli Ağaçlandırma Seferberliği kapsamında bu alanların eski günlerine dönmesi için Antalya'ya 27 milyon fidan dikimi yapılacak

Antalya'da sadece bugün 200 bin fidan dikiminin yapılması bekleniyor. Yangında zarar gören yerlerde bölgeye özgü fidanlar seçilecek.

Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici, "Burada yetişebilecek ağaç kızılçam ama biz şunu yapacağız. Köylerimizin kenarlarına mutlaka bir bant oluşturacağız. Yangın geldiğinde yapraklı ormanlar, ibreli ormanlara göre biraz daha yavaş ilerler, oralarda da bize bir emniyet bandı olsun istiyoruz" dedi.

Antalya'daki yangınlarda 60 bin hektarlık orman arazisi zarar gördü. Bölgede sadece ormanlar için değil yaban hayatı için de çalışmalar yürütülüyor.

İzmir'de yıl sonuna kadar 12 milyon 775 bin fidan toprakla buluşacak

İzmir'de de fidanların dikiminde öncelik yanan alanlarda olacak.

İzmir Orman Bölge Müdürü Zafer Derince ise ağaçlandırma seferberliği kapsamında 81 ildeki çeşitli noktalarda fidan dikim şenliği oluşacağını belirterek, "İzmir'de yıl sonuna kadar 12 milyon 775 bin fidan toprakla buluşturacağız" dedi.

81 ilde ağaçlandırma seferberliği

"Benim de dikili bir ağacım olsun" diyen herkes fidan dikim alanlarına davetli.

Geçtiğimiz yaz çıkan orman yangınlarında zarar gören Muğla ve Aydın'da 300 bin fidan toprakla buluşacak. Bu iki ilde yıl sonuna kadar hedeflenen fidan dikim sayısı ise 36 milyonu aşıyor.

Etkinlik kapsamında tüm yurtta toplam 252 milyon fidan dikilecek.