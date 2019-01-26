90 at aşırı sıcaklardan telef oldu

Avustralya’nın Alice Springs şehri yakınlarındaki kurumuş bir sulama alanında 40 adet yabani atın ölüsü bulundu.

40 atın ölü bulunduğu yerde henüz hayatta olan ve can çekişen 50 atın da öldürülmek zorunda kalındığı açıklandı.

Geçtiğimiz iki hafta boyunca, güney Avustralya emsali görülmemiş bir sıcaklığa maruz kaldı. Güney Avustralya eyaletinde sıcaklık birçok şehirde rekor rakamları aştı.

Adelaide'nin kuzeyindeki hava sıcaklığı 49.5ºC'ye ulaştı. Perşembe günü, şehirde 1939 rekorunu aşan 47.7ºC sıcaklık yaşandı.

Devlet acil durum hizmetleri orman yangınları tehlikesi nedeniyle yüksek alarm durumunda.

Etrafında ölü hayvanların bulunduğu Alice Springs şehrinde, neredeyse iki hafta boyunca ortalama sıcaklık 42ºC'ı aştı.

Yerel halkın bildirmesi üzerine emniyet güçleri olay bölgesine gitti.

Yetkililer, yakınlardaki bir bölgede susuzluktan ölmek üzere olan 120 vahşi at, eşek ve deveyi de öldürmek zorunda olduklarını belirtiyor.

Bölgesel İdare Konseyi başkanı David Ross'a göre, gelecekteki mevcut iklim değişikliği koşullarında, bu gibi durumların tekrarlanmasını bekleyebiliriz. Ross, “Kimse onlar için hazır değil ve onlara bir şekilde tepki vermek için gerekli kaynaklara sahip değil” dedi.

New South Wales eyaletindeki yarasaların toplu ölümüne dair haberler var.

İnsanlar ısıyla nasıl başa çıkıyor?

Güney Avustralya eyaletinin sağlık yetkilileri, günde sıcak çarpması belirtileri olan 44 kişinin yerel hastanelere başvurduğunu bildirdi.

Ülke çapındaki yetkililer, insanları dikkatli olmaya, evde kalmaya ve fiziksel eforu en aza indirgemeye çağırıyor. Özellikle endişe verici olan, yaşlı, kronik hasta ve çocukların durumudur.

Yılın başında, yetkililer 2017 ve 2018’lerin Avustralya’daki gözlem tarihinin en sıcak yılları listesinde üçüncü ve dördüncü sırada olduklarını doğruladılar.

Avustralya Hava Durumu Servisi’nden 2018’e ait bir rapor, iklim değişikliğinin aşırı sıcaklık artışlarına yol açtığını gösteriyor.

İklim değişikliği Avustralya’yı nasıl etkiliyor?

Paris Anlaşmalarında belirtildiği gibi, 2 derecelik maksimum küresel sıcaklık artışına ulaşılsa bile, bilim adamları Avustralya'nın uzun vadede yerel sıcaklıklarda tehlikeli bir artışla karşı karşıya kalacağına inanıyorlar.

Geçen yıl Avustralya'nın doğusundaki geniş alanlar, son yıllarda en şiddetli kuraklığı yaşadı ve geçen yıl Kasım ayında Queensland'de yaşayan binlerce Avustralyalı orman yangınları nedeniyle evlerinden tahliye edilmek zorunda kaldı.

Paris Anlaşmasına göre, Avustralya, sera gazı emisyonlarını 2030 yılına kadar 2005 yılına göre yüzde 26-28 oranında azaltma sözü verdi.

Ancak, Kasım ayında, yetkilileri iklim değişikliğini ihmal etmekle suçlayarak ülkede ve öğrencilerde protesto gösterileri yapıldı.

Kaynak: www.dunyabulteni.net