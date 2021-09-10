ABD Enerji Bakanlığından çevre raporu: Güneş enerjisine geçilmeli

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) Washington yönetimi, 2050'ye kadar ülkenin enerji arzının yarıya yakınının güneş enerjisinden elde edilmesi gerektiğini açıkladı.

Enerji Bakanlığı (DOE) tarafından yayınlanan son raporda, hali hazırda ülkenin enerji ihtiyacının yüzde 3'ünün güneşten sağlandığı, bu oranın 2035 yılına kadar yüzde 40'a, 2050'ye kadar ise yüzde 45'e yükselebileceği belirtildi.

Bakanlık bu hedeflere ulaşılabilmesi için ise ülkenin yıllık güneş enerjisi için yapılan kapasite artırım yatırımlarının dört katına çıkartılması gerektiğinin altını çizdi.

Bu hedef için gereken diğer bir şartın da kömür ve doğal gazdan elektrik elde etmek için kurulmuş alt yapı ve elektrik şebekelerine yapılan kamu yatırımlarının noktalanması ve karbon bazlı enerji kullanımını caydırıcı politikalara ağırlık verilmesi olduğu da kaydedildi.

Rapor, ABD'de son tropik fırtınalar ve orman yangınları sonrasında Kongre'nin ülkenin altyapısını elden geçirmeye yönelik önerileri tartıştığı bir dönemde geldi. Ayrıca Başkan Joe Biden, New York ve New Jersey'nin geçen hafta Ida Kasırgası tarafından tahrip edilen bölgelerine yaptığı ziyaretlerde iklim değişikliği ve yenilenebilir enerji konusunda güçlü eylem çağrılarında bulunmuştu. Biden, dünyanın iklim konusunda "kırmızı kod" tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu söylemişti.

1,7 trilyon dolar tasarruf

Politikanın uygulanması konusunda ayrıntıları ve kararları Kongre'ye bırakan rapor, 2050'ye kadar 562 milyar dolarlık bir ek maliyet öngörüyor, ancak yatırımın kamu payı için bir hedef ortaya koyulmuş değil.

Yatırımı "uygun maliyetli" olarak nitelendiren analiz, sonuç olarak "iklim zararlarından kaçınılması ve hava kalitesinin iyileştirilmesi" yoluyla yaklaşık 1,7 trilyon dolar tasarruf edileceğinin altını çiziyor.

Kaynak: Euronews