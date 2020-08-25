Adana’nın Kozan ilçesindeki orman yangını kontrol altına alındı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Adana’nın Kozan ilçesinde önceki gün başlayan orman yangınının kontrol altına alındığını belirtti.

Bakan Pakdemirli ayrıca yangının kasıtlı çıkarılmış olabileceğini değerlendirdiklerini ve bununla ilgili çok yönlü soruşturmanın devam ettiğini belirtti.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli “Yangınla mücadelede birçok teknik kullanıyoruz. Bunlardan en önemlisi de karşı ateş tekniği. Burası büyük bir yangın olduğu için Eskimantaş bölgesinde de karşı ateşle özellikle yerleşim alanlarına doğru yangının ilerlemesini engelledik. Soğutma faaliyetleri devam edecek. Soğutmadan sonra da tabii ki Orman Teşkilatının işi bitmiyor. Orada temizlik faaliyetlerine ve sonbaharda da hemen hızlı bir şekilde yöreyi, bölgeyi ağaçlandırma faaliyetlerine başlayacağız.” dedi.