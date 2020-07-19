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Afrika kıtası parçalanıyor, yeni okyanus Afar bölgesine akacak

Bilim insanları, Afrika’nın ikiye bölünmesi sonucu yeni bir okyanusun ortaya çıkabileceği konusunda uyardı.

Afrika kıtası parçalanıyor, yeni okyanus Afar bölgesine akacak

NBC News'te yer alan haberde, bilim insanlarının hesaplamalarına göre, yaklaşık beş-on milyon yıl sonra Afrika'nın doğu kısmında tektonik bir bölünme olacağı ve bunun sonucunda kıtanın iki parçaya ayrılacağı belirtildi.

Etiyopya’nın Afar bölgesinde yer alan bu kısım, birbirinden yavaşça ayrılan üç tektonik plakanın birleştiği yerde bulunuyor. Bilim insanları, bölgede 2005 yılındaki volkanik hareketler sonucu oluşan yarığın uzunluğunun 56 kilometreye ulaştığını hatırlattı.  

İngiltere'deki Leeds Üniversitesi'nden Profesör Christopher Moore, "Burası dünyada kıtasal çatlağın nasıl okyanus haline geldiğinin incelenebileceği tek yer" dedi.

Plakaların hareketini GPS yoluyla izleyen bilim insanları, yarığın yükselen magmanın artan basıncından kaynaklandığını düşünüyor.

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