Almanya erken veda ediyor

Almanya kömür santrallerinden 2030 yılında kurtulmuş olmayı hedefliyor. Daha önce bu hedef en geç 2038 olarak belirlenmişti.

Bir sonraki muhtemel hükümet koalisyonunu kuracak olan Sosyal Demokratlar, Yeşiller ve Liberaller üzerinde uzlaştıkları anlaşmayı açıklayarak hedefi 2030 yılına çektiklerini şu ifadelerle duyurdular:

"İklim korumasına ilişkin hedeflere ulaşmak için kömür santralinden hızlandırılmış bir çıkış gerekli. İdeal olarak, bu 2030 yılına kadar gerçekleştirilmeli."

İlk olarak 2038 yılı hedeflenmişti

2019 yılında Alman hükümeti tarafından görevlendirilen bir grup, ülkenin en geç 2038 yılına kadar elektrik üretmek için kömür yakmayı durdurmasını önermişti.

'Kömür Komisyonu' olarak adlandırılan grup, aylarca süren tartışma ve incelemelerin ardından uzlaşıya varmış ve kömüre bağımlı diğer ülkeler de bu grubun müzakerelerini yakından izlemişti.

28 üyeli Kömür Komisyonu'nda madencilik şirketleri, enerji şirketleri, bilim dünyası ve çevre aktivistlerinin temsilcileri yer aldı. Plan, etkilenen bölgelerin ekonomik etkilerle başa çıkmasına yardımcı olmak, endüstriyi ve halkı daha yüksek elektrik fiyatlarından korumak için milyarlarca dolarlık federal harcama yapılması üzerine kurulu.

Kömürden uzaklaşmak Almanya'nın enerji sisteminde de büyük değişiklikler gerektirecek. Ülke, elektriğinin üçte birinden fazlasını, büyük miktarlarda karbondioksit ve iklim değişikliğiyle bağlantılı diğer gazların salınımına neden olan kömürden elde ediyor.

Kaynak: Euronews