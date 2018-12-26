Almatı'da kayak merkezine çevreci gruplardan tepki

Kazakistan'da milli park olan alana kayak merkezi inşa etme planı sivil direnişle karşılaştı.

Kok Zhailau sorunu 2011 yılından bu yana Kazak toplumunun gündemindekini yerini hiç kaybetmedi.

Kok Zhailau topraklarına ve yakındaki diğer dağlık bölgelere kayak merkezi inşa etmek için yapılan ilk teklif 30 yıl önce yapıldı. Bununla birlikte, Sovyetler Birliği'nin çökmesiyle birlikte bu planlar bekletildi ve 2005'te yeniden ortaya çıktı.

Kok Zhailau milli parkının büyük bir kısmı özel mülk, özellikle bir kayak merkezi inşa etmek için bu mülkler satılacaktı. Bu plan, birçok çevresel aktivistin, tesisin inşasına karşı görüşlerini dile getirmesiyle önemli bir direnç yarattı. Kok Zhailau'da yaşayan nesli tükenmekte olan türlerin yokolma tehlikesi, yapay göller inşa etme planının Almatı'da neden olacağı muhtemel zararlar, Almatı'nın zaten iki dağa sahip olduğu düşünülürse, tesisin ihtiyacını şüpheli hale getiriyor.

Bir eylemci olan Azhar Dzhandosova, 2011 yılında, tesisin inşa edilmesinin yalnızca Almatı sakinlerini değil, aynı zamanda tüm Kazak vatandaşlarını da bölgenin kendine özgü doğasını yaşama fırsatından alıkoyacağını söyledi.

2017 yılında, Capital Partners kuruluşu parkı inşa etmek için yeni bir teklifte bulundu. Bu öneri, Serzhan Zhumashev liderliğindeki Capital Partners şirketi tarafından 20 milyon dolarlıklık bir bütçeyi içeriyordu. Zhumashev, Forbes’in Kazakistan’ın en zengin 50 kişisinden biri.



Aktivist gruplar çevreyi koruma mücadelesine devam ediyor ve 32 binden fazla kişi, bir tesis inşa edilmesine karşı olduklarına dair dilekçe imzaladı.

Kaynak: www.dunyabulteni.net