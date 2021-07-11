Amazon ormanları 3 bin 600 km karelik tahribat

Brezilya'nın Amazon bölgesinde 2021'in ilk 6 ayında 3 bin 609 kilometre karelik alan yok oldu. Geçen yılın aynı dönemine göre yok olan ormanlık alan oranında yüzde 17'lik artış yaşandı.

Brezilya resmi istatistik kurumu tarafından yayımlanan verilere göre sadece haziran ayında Amazon bölgesindeki orman tahribatı 1.062 kilometre kareye ulaştı. Geçen yılın aynı ayında 1.043 kilometre karelik alan yok olmuştu.

Brezilya’da hükümet, orman tahribatıyla mücadele etmek amacıyla Amazon Ormanları'na yeniden asker gönderme kararı aldığını açıklamıştı.

Amazon bölgesinde en fazla orman yangını haziranda görüldü

Diğer yandan Amazon bölgesinde son 14 yılda en fazla orman yangının, haziranda görüldüğü tespit edildi.

Brezilya Ulusal Uzay Araştırmaları Enstitüsünün (INPE) uyduları aracılığıyla yapılan araştırmada, haziranda Amazon bölgesinde 2 bin 308 yangın noktası görüldüğü bildirildi.

Enstitü, bu rakamın geçen yıla kıyasla yüzde 2,6 arttığına, 2007'den bu yana en fazla orman yangınının haziran ayında yaşandığına işaret etti.

Greenpeace Brezilya'dan yapılan açıklamada, Amazon Ormanları'ndaki yangınların artış sebebinin, ormanların tahrip edilmesi ve iklim değişikliğiyle bağlantılı olduğu ifade edildi.

Bölgede en son 2007 yılında 3 bin 519 orman yangınıyla benzer tahribat tespit edilmişti.

Bu zamana kadar en yüksek tahribat ise 9 bin 179 orman yangını ile 2004'te görülmüştü.

Asker gönderme açıklamasının ABD’nin iklim değişikliğiyle mücadele amacıyla Amazon Ormanları'nda yaşanan tahribatın engellenmesi çağrısının ardından gelmesi dikkati çekmişti.

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, ülkenin bunu tek başına yapmak için yeterli kaynağa sahip olmadığını ifade etmişti.

Kaynak: Euronews