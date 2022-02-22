Amazonlar tehlike altında

Amazon yağmur ormanlarında yerlilere ait yaklaşık 101 bin kilometrekare alanın planlanan madencilik ve ormansızlaştırma faaliyetleri nedeniyle tehlike altına girebileceği iddia edildi.

Amazonlarla ilgili gözlem faaliyetleri yürüten sivil toplum kuruluşu Amazon Watch, bölgede izin verilmesi gündeme gelen madencilik ve ormansızlaştırma faaliyetlerine dair bir rapor yayımladı.

Raporun yazarlarından Amazon Watch'da görevli Rosana Miranda, BBC'ye verdiği demeçte, bölgede yapılacak madenciliğin yerel halk için "yıkım" olabileceği uyarısında bulundu.

Miranda, küresel firmalarca daha fazla altın ve bakır çıkarmak için Amazonlardaki biyoçeşitlilik ve kültürel zenginliklerden vazgeçilebileceğini belirterek, bunu eleştirdi.

Amazon Watch ve Brezilya Yerli Halkları Derneği, Brezilya Ulusal Madencilik Ajansı'na Amazonlarda maden arama izni için 2 bin 622 proje sunulduğunu tespit etti.

Brezilya merkezli madencilik firması Vale 75 başvuruyla ilk sırada yer alırken bunu 65 başvuruyla İngiltere'den Anglo-American madencilik şirketi izledi. Söz konusu firmalar, çevre aktivitelerinin baskıları nedeniyle başvuruların geri çekileceğini açıklamıştı.

Amazonlarda ticari faaliyeti bulunan firmalar, toprakların ve nehirlerin zehirlenmesiyle yerel toplulukların yaşam alanlarının yıkıma uğratılmasıyla suçlanıyor.

Amazonlarda halihazırda madencilik faaliyetlerine izin verilmezken, Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, ekonomik gerekçelerle bölgede madencilik çalışmalarına izin verme taraftarı bir tutum sergiliyor.

Bolsonaro, Şubat 2020'de Brezilya parlamentosuna bölgede madencilik faaliyetlerine izin verilmesini öngören bir yasa tasarını sunmuştu.