Antarktika'da büyük tehlike

Copernicus İklim Değişikliği Servisi (C3S), Antarktika'da geçtiğimiz temmuz ayında tarihin kaydedilen en düşük deniz buzu seviyesinin görüldüğünü bildirdi.

Avrupa Birliği'nin iklim değişikliği izleme grubu C3S, temmuz ayında Antarktika'da deniz buzu alanının 1 milyon 53 bin kilometrekareye gerilediğini açıkladı. Buna göre, 2022 temmuz ayında deniz buzu alanı, referans değeri 1991-2020 temmuz ayı ortalamasından yüzde 7 daha az ölçüldü.

C3S verilerine göre, Antarktika'daki deniz buzu alanı temmuz ayında, 44 yıl önce deniz buzu ölçümlerinin başladığı tarihten bu yana en düşük seviyesindeydi. Benzer rekor 2022 Haziran ayında da görülmüştü.

C3S ayrıca, Avrupa'nın özellikle kuzey bölgelerinde temmuz ayında sıcaklık rekorları kırıldığını belirtti. Yine geçtiğimiz ay kıtanın büyük bölümünün ortalamadan daha kurak olduğu, bazı noktalarda yağış miktarının rekor düzeyde düşük olduğu bildirildi.

Temmuz ayı raporunda, "Bu koşullar yerel ekonomileri etkiledi ve orman yangınlarının çıkışını ve yayılmasını kolaylaştırdı" ifadeleri kullanıldı.

Kuzey ve Güney Amerika, Orta Asya ve Avustralya'da da anormal kuraklıkların görüldüğü kaydedildi.

Copernicus İklim Değişikliği Servisi'nden iklim uzmanı Freja Vamborg, "Küresel sıcaklıklar arttıkça daha uzun ve daha sık periyotlarla aşırı sıcaklık değerleri göreceğiz." şeklinde konuştu.

Kaynak: Euronews