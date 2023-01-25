Antarktika'da 1550 kilometrekarelik buz kütlesi koptu

İngiliz Antarktika Araştırması (BAS), Kuzey Kutbu ve Antarktika'nın bir kısmında deniz buzulu kaybının artmasını hızlandıracak söz konusu kırılmanın, iklim değişikliği değil, buz parçalanması olarak bilinen doğal bir süreç nedeniyle gerçekleştiğini duyurdu.

Bilim insanları, 150 metre kalınlığındaki Brunt Buz Sahanlığı'ndan ayrılan 1550 kilometrekrelik buz kütlesindeki büyük çatlakları 10 yıl önce tespit etmişti.

Buna benzer, 1270 kilometrekarelik bir kütle de bir yıl önce ana karadan ayrılmıştı.