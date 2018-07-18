Aral Gölü'nde yeniden hayat canlanıyor

Dünya Bülteni Haber Merkezi

Kazakistan Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev’in başlattığı “Asır projesi” kapsamında düzenlenen "Aral Bölgesi Balıkçılar Kongresi"nin bu yıl dördüncüsü yapıldı.

QHA'da yer alan habere göre Kızılorda Valisi Kırımbek Köşerbayev, basın toplantısında Aral Gölünde 1’e kadar inen balık türünün şu anda 27’ye yükseldiğini söyledi. Göldeki balık üretiminin 8 bin tona ulaştığını söyleyen Köşerbayev, önümüzdeki yıllarda bu rakamı 17 bin tona çıkarmayı hedeflediklerini belirtti.

Lezzeti ile meşhur Aral gölü balığına sadece iç piyasadan değil yurtdışından da talep görüyor. Azerbaycan, Rusya, Gürcistan, Danimarka, Polonya ve Çin’e Aral Gölü balığının ilk akla gelen tedarikçileri olarak biliniyor.

Bir zamanlar Orta Asya’nın en çok balık üretilen gölü olan Aral’da, 60’lı yıllarda göl alanının küçülmesi ve tuzluluk oranının artmasıyla birçok balık nesli yok olmuştu.