Avrupa Çevre Ajansı bilançoyu açıkladı

Avrupa Çevre Ajansı’nın (AÇA) raporu, son 40 yılda Avrupa’da yaklaşık 142 bin kişinin hava koşullarıyla ilgili felaketlerden hayatını kaybettiğini ortaya koydu. Aynı dönemde Türkiye'de ise bin 610 kişi yaşamını yitirdi.

Merkezi Danimarka’nın başkenti Kopenhag’ta bulunan AÇA’nın raporuna göre, bu felaketlerin mali faturası ise yaklaşık 510 milyar Euro.

Raporda AB üyeleri ile birlikte İngiltere, Türkiye ve İsviçre’nin de aralarında bulunduğu toplam 32 ülkeye ilişkin bilgiler yer aldı. Buna göre Türkiye’de son 40 yılda hava koşullarıyla ilgili felaketlerde bin 610 kişi ölürken, 4,49 milyar Euro maddi hasar ortaya çıktı.

Ölü sayısı ve maddi bilanço açısından ilk iki sırayı alan Almanya’da 42 bin, Fransa’da 26 bin kişi yaşamını yitirirken, yine sırasıyla bu felaketlerin faturası Berlin’e 107 milyar, Paris’e 99 milyar Euro oldu.

Raporda, hava koşullarına bağlı Avrupa’daki felaketler yüzünden yaşanan mali zararın sadece dörtte birinin sigorta şirketleri tarafından karşılandığı bilgisine yer verildi.

Başta sıcak hava dalgası olmak üzere, aşırı soğuk havalar, kuraklıklar ve orman yangınları gibi "iklim" olaylarının, toplam ölüm sayısının yüzde 93'ünü, maddi hasarın yüzde 22'sini oluşturduğu kaydedilen raporda, neden oldukları insan kayıpları çok daha düşük olmasına rağmen seller ve fırtınalar maddi açıdan en çok zarar veren felaketler olarak gösterildi.

Buna göre, toplam mali zararın yüzde 44’ü sel, yüzde 34’ü fırtına ile gelen felaketler sonucu ortaya çıktı.

Avrupa’da iklimle bağlantılı önemli felaketlerden örnekler verilen raporda, özellikle 2003 yılında bütün Avrupa’yı etkisi altına alan ve 80 bin kişinin ölümüne yol açan aşırı sıcak hava dalgasına dikkat çekildi.

Kaynak: Euronews