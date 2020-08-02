banner15

Aydın - Muğla arası yanmaya devam ediyor

Aydın'da başlayıp Muğla'ya kadar ulaşan orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor

Aydın - Muğla arası yanmaya devam ediyor

Aydın'ın Çine ilçesinde çıkan ve Muğla'nın Yatağan ilçesine kadar ulaşan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor. 

Akçaova Mahallesi'nde dağlık kesimdeki çam ağaçlarının bulunduğu alanda dün başlayan yangın devam ediyor. 

Yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 8 helikopter, 2 uçak, 59 arazöz, 13 su tankeri, 9 iş makinesi ve 250 işçiyle müdahale ediliyor.

Ekipler, Çine ilçesinde kısmen kontrol altına alınan ancak Yatağan ilçesindeki sarp bölgeye kadar ulaşan yangını söndürmeye çalışıyor.

YORUM EKLE
Gönder

banner39

banner50

banner47

banner48