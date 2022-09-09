Beşiktaş'ta toplanan grup, Pakistan'daki selde iklim krizine vurgu yaptı

İklim Adaleti Koalisyonu öncülüğünde Barbaros Meydanı'nda bir araya gelen grup adına açıklama yapan İlksen Dinçer Baş, Pakistan'daki sel felaketinden 33 milyonun üzerinde insanın etkilendiğini belirterek, 10 milyar doların üzerinde maddi hasar meydana geldiğini söyledi.

Sel felaketinin iklim krizi temelli olduğuna dikkati çeken Baş, "Pakistan'da geçtiğimiz günlerde yaşanan dünyanın en ölümcül sel felaketi, iklim krizinin dehşet verici boyutlarını bir anda tüm dünyanın gündemine taşıdı." dedi.

Baş, küresel iklim krizine neden olan faktörlere işaret ederek, "Bu felaketlerin baş sorumluları, fosil yakıta dayalı elektrik üretim sektörü ve bu elektriği tüketen, sera gazı salımları yüksek, enerji yoğun endüstrilerdir. Enerji ve endüstri sektörleriyle iş birliği içindeki zengin, kapitalist ülkeler, küresel ölçekte sebep oldukları iklim krizi felaketlerinin mali faturasını ödemeli ve sera gazı salımlarını azaltmak için ciddi önlemler almalıdırlar." ifadelerini kullandı.

İklim kriziyle mücadelede Türkiye'nin de acil ve kalıcı adımlar atması gerektiğini aktaran Baş, "Türkiye'nin eylem planı, iklim krizinden etkilenmesi muhtemel, kırılgan toplum kesimlerinin sosyal şartlarını iyileştirmek için somut adımlar içermeli ve bunlar vakit kaybetmeden hayata geçirilmelidir." dedi.

Baş, Pakistan'daki sel felaketinin tüm dünya için örnek teşkil etmesi gerektiğini belirterek, "Unutmayalım ki iklim krizine yönelik etkili önlemler acilen uygulanmazsa, Pakistan'da yaşananlar bizim de gerçeğimiz olacaktır. Pakistan'ın hikayesi bizim hikayemizdir." diye konuştu.