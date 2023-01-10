BM: Ozon tabakası on yıllar içerisinde düzelebilir

BM'nin konuya ilişkin değerlendirmesine göre, ozon tabakasına zarar veren kimyasalların kullanımının durdurulması için 1987 yılında yapılan anlaşma başarıya ulaşıyor.

Mevcut politikaların sürdürülmesi halinde, tabakanın; Antarktika üzerinde 2066'da, Kuzey Kutbu üzerinde 2045'te, diğer yerlerde ise yaklaşık 20 yıl içinde 1980 yılı değerlerine dönmesi bekleniyor.

Güneş'ten gelen ultraviyole radyasyonun çoğunu emen ozon tabakası, 1970'lerde incelmeye başlamıştı.

Ultraviyole ışınların DNA'ya zarar verebileceği ve güneş yanığı oluşturarak cilt kanseri gibi uzun vadeli riskler oluşturabileceği belirtiliyor.