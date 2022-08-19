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Bosna Hersek'teki Miljacka Nehri'nin kaynağı kurumaya yüz tuttu

Dünyayı etkisi altına alan kuraklıktan Bosna Hersek'teki Miljacka Nehri de payını aldı. Nehrin kaynağının kurumak üzere olduğu bildirildi.

Çevre ve İklim 19.08.2022, 17:42
Bosna Hersek'teki Miljacka Nehri'nin kaynağı kurumaya yüz tuttu

Balkan ülkesi Bosna Hersek'te etkili olan sıcak hava ve kuraklık başkent Saraybosna'daki Miljacka Nehri'nin, Pale yakınlarındaki kaynağını kuruma tehlikesiyle karşı karşıya getirdi.

Kent merkezinin ortasından geçen nehirdeki kuruma tehlikesi, ev sahipliği yaptığı canlıları da olumsuz etkiliyor.

Kaynak: AA
#Bosna Hersek #miljacka nehri #kuraklık
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