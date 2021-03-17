Büyük tehlike: Dünyanın en büyük yanardağı hareketleniyor

Hawaii’deki jeolojik faaliyetleri takip eden bilim insanları, dünyanın en büyük yanardağı Mauna Loa’nın yakında uyanabileceğini tespit etti.

Bilim insanları geçen hafta, Hawaii Büyük Adası’nda bulunan yanardağın altında 200’den fazla küçük çaplı deprem tespit etti.

Hawaii Volkan Gözlemevi’nden araştırmacılar, eyaletin en büyük adasındaki tektonik aktivitenin son haftalarda arttığını gözlemlediklerini söyledi. Gözlemler, yanardağın sığ depolama sistemineki magma akışının çoğaldığına işaret ediyor.

Öte yandan bu bulgular, dev yanardağın birkaç gün içinde patlayacağı anlamına da gelmiyor. Ancak gözlemevi yetkilileri, Hawaii sakinlerinin olası bir tahliye emrine hazırlanmaları gerektiğini söylüyor.

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu’nun internet sitesinde 11 Mart’ta yayımlanan açıklamada şu ifadelere yer veriliyor:

Mauna Loa uyanmaya devam ediyor. Patlama yakın değil ama olası bir patlamaya dair kişisel planları gözden geçirme zamanı. Tıpkı kasırga mevsimlerindeki gibi plan yapmak, acil durumda çok işe yarar.

Mauna Loa'da daha önce kaydedilen patlamaların önemli bir kısmı yalnızca zirveye yakın bölgeleri etkilemişti. Bu da olası bir patlamanın insanlara veya mülklere zarar vermeyebileceği anlamına geliyor.

Ancak yanardağda meydana gelen bazı patlamaların da lavların sadece birkaç saat içinde okyanusa kadar ulaşmasıyla sonuçlandığı biliniyor. Bu nedenle uzmanlar, patlamaların verebileceği zararı önceden tahmin etmenin zor olduğunu belirtiyor.

Uzmanlara göre ana turizm merkezinin hemen güneyindeki yerleşim yerleri, adanın en savunmasız bölgelerini oluşturuyor. Zira lav akıntıları Captain Cook gibi kalabalık bölgelere kısa sürede ulaşabiliyor.

Örneğin, dev yanardağın 1984'teki son patlamasında lavlar, adanın diğer tarafında bulunan ve Hawaii Üniversitesi’ne ev sahipliği yapan Hilo şehrinin dış kesimlerine kadar ulaşmıştı.

Bu nedenle uzmanların açıklamasında acil durum senaryolarının önemi vurgulanıyor.

Açıklamada, "Günümüzde yurttaşlar, tahliye emriyle evlerinden ayrılmaları durumunda gerekli eşyalarını yanlarında götürmek için çantalar hazırlıyor” ifadeleri yer alıyor:

Doğum belgeniz, tapularınız, diğer yasal belgeleriniz veya ilaçlarınız gibi önemli eşyalarınızı bu çantalara koymak isteyebilirsiniz.

Büyük Hawaii Adası, toplamda 5 volkana ev sahipliği yapıyor. Bunlar arasında dünyanın en aktif volkanlarından Kilauea ve Mauna Loa da bulunuyor.

Kaynak: Independent Türkçe