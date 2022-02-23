Çevre Bakanından müsilaj açıklaması
Bakan Kurum, "Marmara Denizi'nin yüzeyinde de değil derinde de şu an için müsilaj yoktur" ifadesini kullandı.
Çevre ve İklim 23.02.2022, 13:33 23.02.2022, 13:49
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Marmara Denizi'nin yüzeyinde de değil derinde de şu an için müsilaj yoktur. Ancak bu müsilaj olmayacak anlamına gelmemektedir. Yaz başında 10-25 metre derinlikte sıkışan müsilaj tabakaları, 26 Ocak 2022 tarihinde yaptığımız ölçümlerde gözlemlenmedi" açıklamasında bulundu.
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