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Çevre Bakanından müsilaj açıklaması

Bakan Kurum, "Marmara Denizi'nin yüzeyinde de değil derinde de şu an için müsilaj yoktur" ifadesini kullandı.

Çevre ve İklim 23.02.2022, 13:33 23.02.2022, 13:49
Çevre Bakanından müsilaj açıklaması

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Marmara Denizi'nin yüzeyinde de değil derinde de şu an için müsilaj yoktur. Ancak bu müsilaj olmayacak anlamına gelmemektedir. Yaz başında 10-25 metre derinlikte sıkışan müsilaj tabakaları, 26 Ocak 2022 tarihinde yaptığımız ölçümlerde gözlemlenmedi" açıklamasında bulundu.

#müsilaj
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