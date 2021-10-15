Çevre kirliliğine kesin çözüm! İneklere tuvalet eğitimi verecekler

Almanya'da küresel ısınmayla ilgili bir araştırma projesi kapsamında ineklere tuvalet eğitimi veriliyor. Davranış bilimi araştırmacılarının öncülük ettiği projede şu ana kadar 16 inekten 11'i tuvalet eğitimini öğrenmeyi başardı.

Projede yer alan araştırmacılara göre ineklere yönelik tuvalet eğitimi sanılandan daha kolay gerçekleşti.

Hayvanların davranış biçimlerini inceleyen bilim insanı Lindsay Matthew, "Yoğun bir eğitim süreci sonunda bazı çocuklar birkaç gün içinde öğrenebilir. Ancak çoğu çocuğun öğrenimi günler, haftalar hatta aylar alıyor. Bu bu hayvanlarla (inekler) 15 kez bir araya geldik, ortalama 20-25 kez idrar yapma eğitimi sonunda tamamen eğitildiler." dedi.

İneklere idrarını yapma eğitimi 15 günde öğretildi.

Eğitim kapsamında ödül ve ceza kuralı uygulanarak ineklere idrarlarını belli bir bölgede yapma talimatı verildi. Bu bölgede ineklere dışkılamaları yasaklandı.

Talimatları başarı şekilde yerine getiren ineklere ödül olarak şekerli sıvı verildi. Belirlenen bölgenin dışında idrarını yapan inekler soğuk su tazyiki ile cezalandırıldı.

Araştırmacılara göre aşırı miktardaki idrar Avrupa'da çevre sorununa neden oluyor.

Lindsay Matthew'a göre bir inek günde ortalama 30 litre idrar boşaltıyor.

Kapalı alanlarda ineklerin idrar ile dışkılarının karışımı amonyak gazı üretimine, bu da asit yağmurlarına neden oluyor.

Bilimsel araştırmalara göre asit yağmurları, fosil yakıt atıklarının doğal su döngüsüne karışmasıyla oluşuyor.

Matthew'e göre hayvanların dışarıda idrar yapmaları da bir başka soruna neden oluyor:

"Hayvanlar dışarıda idrar yaptıklarında idrarları topraktaki nitrat ile buluşuyor, bu da su yollarını kirletiyor. Nitrat konsantrasyonu yüksek olduğunda bu da mavi bebek sendromu gibi çeşitli hastalıklara neden oluyor. Daha sonra nitrat, nitröz oksite dönüşüyor ki nitröz oksit karbondioksitten 300 kat daha kuvvetli."