Çin'de kırmızı alarm: İnsanlara evden çıkmayın uyarısı

Çin’de aşırı sıcak hava dalgasının etkili olması üzerine birçok kentte “kırmızı alarm” ilan edilerek, on milyonlarca kişinin evden çıkmaması istendi.

Çin’in en büyük kentlerinden Şangay’da hava sıcaklığı 149 yıldan sonra ilk kez 41 dereceye yaklaştı.

Zhejiang ve Fujian eyaletlerinde de hava sıcaklığı rekor seviyede artarak 41 derecenin üstüne çıktı.

Ülkenin güneydoğu ve kuzey batısında yer alan bu eyaletlerde “kırmızı alarm” ilan edilirken, dışarıdaki bütün çalışmalara ara verilmesi ve yangınlara karşı gerekli önlemlerin alınması talimatı verildi.

Aşını sıcak yüzünden hafta sonu de Fujian eyaletinin Xiamen kıyısında Çinliler plajlara akın etti.

Aşırı sıcak hava dalgası nedeniyle kullanılan klimalar yüzünden bu eyalette tüketilen enerji miktarı rekor seviyeye ulaştı.

Kaynak: Euronews