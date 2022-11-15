COP27'ye fosil yakıt lobicileri akın etti: "Sayıları geçen yıldan daha fazla"

Birleşik Krallık merkezli sivil toplum kuruluşu Global Witness, bu yıl 27'incisi düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'na (COP27) fosil yakıt lobicilerinin akın ettiğini yazdı.



Kurumun yeni raporuna göre, bu yıl Mısır'ın ev sahipliği yaptığı COP27'ye katılan lobicilerin sayısı, geçen yıl İskoçya'da düzenlenen konferanstan yüzde 25 daha fazla.



Raporda endüstriyle ilişkisi olan 636 kişinin konferansa katıldığı aktarıldı:



"Çevreyi kirleten en büyük petrol ve gaz devleriyle bağlantılı 636 fosil yakıt lobicisi COP27 iklim görüşmelerine kaydoldu."



Bu sayının Porto Riko, Myanmar, Haiti, Filipinler, Mozambik, Bahamalar, Bangladeş, Pakistan, Tayland ve Nepal gibi iklim krizinden en çok etkilenen 10 ülkenin toplam temsilci sayısından fazla olduğu belirtiliyor.



1995'te Almanya'nın başkenti Berlin'de başlayan iklim konferanslarına her ülkeden delegeler katılıyor. Bu delegeler arasında yetkililer, akademisyenler, iklim aktivistleri ve kurum/kuruluş temsilcileri yer alıyor.



Genel kurullarda sadece devlet yetkilileri konuşabilirken, diğer delegeler görüşmeleri izleyebiliyor ve bazı müdahalelerde bulunabiliyor. Bu kişilerin temel amacı, müzakerelere rehberlik etmek ve göz ardı edilebilecek konuları gündeme getirmek.



Diğer yandan, 2019'da İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen COP25'te yüzlerce fosil yakıt lobicisinin yer alması büyük eleştiri toplamıştı. Bazı yorumlara göre konferansta herkes iklim değişikliğine başta bu endüstrinin sebep olduğunu biliyordu ama kimse o lobicileri açıkça hedef tahtasına koyamıyordu.



Ancak COP26'da bu durumun değişebileceğine dair bir gelişme yaşanmıştı. 26. zirveye dev petrol şirketlerinin sponsor olmak istediği ama yetkililerin bunu kalıcı olarak yasakladığı kaydedilmişti.



Öte yandan, bu yıl Mısır'ın Şarm el-Şeyh kentinde düzenlenen zirvenin sponsorunun Coca-Cola olması da iklim aktivistlerinin tepkisini çekti.



Plastikten Kurtul (Break Free From Plastic) adlı çevre grubunun koordinatörü Emma Priestland, kısa süre önce yaptığı açıklamada, "Dört yıldan fazladır yıllık marka denetimlerimizde Coca Cola'nın dünyanın en büyük plastik kirleticisi olduğunu görüyoruz" ifadelerini kullandı.



İklim zirvesi bu sponsorluk tartışmasının gölgesinde devam ederken, Global Witness'ın raporu fosil yakıt endüstrisinin zirveye katılımını da yeniden gündeme getirdi



Birçok çevre örgütü, iklim değişikliğinin özellikle de fosil yakıtların saldığı sera gazlarından kaynaklandığını hatırlatarak, sektör temsilcilerinin zirveye katılmasına tepki gösterdi.



İklim krizinin en fazla etkilediği Küresel Güney aktivistleri adına konuşan bir sözcü, "Tütün lobicileri sağlık konferanslarında hoş karşılanmaz, silah tüccarları yaptıkları işi barış toplantılarında teşvik edemez" ifadelerini kullandı.



Raporda görüşlerine yer verilen ve adı açıklanmayan aktivist, "Dünyanın fosil yakıt bağımlılığını sürdürenlerin, iklim konferansının kapısından girmesine izin verilmemeli" diye devam etti:



"COP27, iklim krizine karşı gerçekçi adımların başlangıcı olmaktan ziyade, fosil yakıt dostlarının, son dönemde elde ettikleri büyük kârlarla desteklendiği bir festival gibi görünüyor."



19 yaşındaki genç iklim aktivisti Greta Thunberg de bu yılki iklim konferansına katılmayacağını açıklamıştı.



15 yaşındayken cuma günleri okulunun önünde oturarak başlattığı iklim grevleriyle adını duyuran Thunberg, şöyle konuşmuştu:



"İklim konferansları esasen, liderler ve iktidardakiler tarafından birçok farklı yeşil yıkama yöntemiyle dikkat çekmek için bir fırsat olarak kullanılıyor."

Kaynak: Independent Türkçe, Global Witness, IFL Science, Şarku'l Avsat