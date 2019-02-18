Deniz kirliliğine okyanus çöp kutusu çaresi

Okyanus için etkili bir elektrikli süpürge görevi gören benzersiz bir yüzen çöp kutusu ilk kez Batı Avustralya dışındaki sularda iyi bir şekilde kullanılıyor.

Avustralya'nın Batı Avustralya eyaleti başkenti Perth'de yaşayan sörfçü Andrew Turton ve Pete Ceglinski , 2015'te okyanusta yüzen çöp miktarındaki artışın tehlikesini farkedip icat ettikeri Seabin prototipleri için uluslararası ilgi gördü. Başarılı bir kitle fonu kampanyası, cihazın ticari olarak üretilmesini sağladı ve Perth'in güney banliyölerinde bulunan Cockburn Şehri, ilk satın alan WA konseyi oldu.

Şehrin atık eğitimi memuru Nicki Ledger, Port Coogee tekne limanındaki Seabin'in bir haftadan fazla bir süre içinde bir düzineden fazla plastik ele geçirdiğini söyledi.

Ledger, "Çok sayıda küçük plastik, çok sayıda polistiren boncuk, sigara izmariti yakaladık. Bunları suyun dışına çıkarıyoruz, böylece yerel vahşi yaşamımıza zarar veremezler.” dedi.

Cihaz, standart bir çöp kutusu ile yaklaşık aynı büyüklüktedir ve bir seferde 20 kilo çöpü yakalayabilir.

Ledger, "Seabin'in tüm deniz enkazı sorunlarımızın cevabı olmayacağını biliyoruz, ancak bu bölge için mükemmel bir yerel çözüm." Dedi.

Mekanik hareketlerine rağmen cihazın deniz yaşamı için güvenli olduğunu söyledi.



Seabin her gün boşaltılır ve çöp, marinadaki enkaz türlerini belirlemek için analiz edilir ve kaydedilir. Bayan Standish, “İçeriği temel olarak boşaltır ve organik atıkların tamamını plastiklerden ayırırız. Hava durumunu, rüzgar koşullarını ve sıcaklığı dikkate alan kayıt sayfalarımız var.” dedi.



Cihaz son zamanlarda sadece 24 saat içinde üç kilo çöp topladı. Standish, “Bu şimdiye kadarki en kötü hazine avı,” yorumu yapıyor.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 18 Şubat 2019, 10:47