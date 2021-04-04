Deniz seviyesi 18 metre yükseldi

Uzmanlar, yaklaşık 14 bin 600 yıl önce yaşanan son buzul çağının bitmesiyle eriyen buzulların, deniz seviyesinin 500 yılda 18 metre yükselmesine yol açtığını tespit etti. Söz konusu buzulların kaynağının daha önce düşünüldüğü gibi Antarktika olmadığı da öğrenildi.

Birleşik Krallık'taki (BK) Durham Üniversitesi'nden bilim insanlarının yönettiği araştırma ekibi, analizlerinde ayrıntılı jeolojik kayıtları ve son teknoloji modelleme teknikleri kullandı. Bulgular, deniz seviyesinin her yüzyılda 3,6 metre arttığını gösterdi.

Bilim insanları ayrıca, bu yükselişin Kuzey Yarımküre'deki buz tabakalarının erimesinden kaynaklandığını buldu.

Söz konusu süreçte Grönland'ın iki katı büyüklüğündeki bir buz tabakasının eridiğini belirten bilim insanları, bu durumun sonucunda alçak bölgeleri su bastığını ve okyanus akıntılarında bozulmalar meydana geldiğini bildirdi.

Araştırma ekibi, çalışmalarının deniz seviyesinde ileride yaşanacak artışlar konusunda "hayati ipuçları" verebileceğini belirtti. Gelecekte meydana gelecek değişiklikleri tahmin etmek için kullanılan iklim modellerinin doğruluğunu artırmayı sağlayabileceğini kaydetti.

"Deniz seviyesindeki hızlı yükselişin çoğunun Kuzey Amerika'yla İskandinavya'daki buz tabakasının erimesinden kaynaklandığını ve Antarktika'nın şaşırtıcı derecede küçük bir katkı sağladığını keşfettik" diyen araştırmanın yazarlarından Pippa Whitehouse, sözlerini şöyle sürdürdü:

Bir sonraki hedefimiz buzulların erimesini neyin tetiklediğini ve eriyen buzulların akışının Kuzey Atlantik'teki okyanus akıntıları üzerindeki etkisini bulmak.

Bu durum bugünlerde bizi çok endişelendiriyor. Örneğin Grönland'daki buzulların erimesi nedeniyle Körfez Akıntısı'nda meydana gelebilecek herhangi bir bozulma, BK'nin iklimi için ciddi sonuçlar doğurabilir.

Kaynak: Independent Türkçe