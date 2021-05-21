Dünyanın en büyük buzdağı koptu
Antarktika’da Korsika Adası’nın yarısı büyüklüğündeki bir buz kütlesinin koptuğu bildirildi.
Çevre ve İklim 21.05.2021, 01:30
Avrupa Uzay Ajansı (ESA), Antarktika'nın kuzeybatısında bulunan Ronne Buz Sahanlığı'ndan kopan dev buz kütlesinin Weddell Denizi'ne doğru sürüklendiğini duyurdu.
Avrupa Uzay Ajansı, kopan 4 bin 320 kilometrekarelik dev buz kütlesinin uzaydan alınan görüntülerini internet sitesinde kamuoyuyla paylaştı.
“A-76” adı verilen buz kütlesi 170 kilometre uzunluğa ve 25 kilometre genişliğe sahip.
Dünyada daha önce kopan en büyük buz kütlesi olarak bilinen “A-23A” 3 bin 380 kilometrekarelik alana sahipti.
Bilim insanları küresel ısınmayı, buzuldaki ayrışmaya en büyük neden olarak görüyor.
Kaynak: Euronews
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