Dünyanın en büyük buzdağı koptu

Avrupa Uzay Ajansı (ESA), Antarktika'nın kuzeybatısında bulunan Ronne Buz Sahanlığı'ndan kopan dev buz kütlesinin Weddell Denizi'ne doğru sürüklendiğini duyurdu.

Avrupa Uzay Ajansı, kopan 4 bin 320 kilometrekarelik dev buz kütlesinin uzaydan alınan görüntülerini internet sitesinde kamuoyuyla paylaştı.

“A-76” adı verilen buz kütlesi 170 kilometre uzunluğa ve 25 kilometre genişliğe sahip.

Dünyada daha önce kopan en büyük buz kütlesi olarak bilinen “A-23A” 3 bin 380 kilometrekarelik alana sahipti.

Bilim insanları küresel ısınmayı, buzuldaki ayrışmaya en büyük neden olarak görüyor.

Kaynak: Euronews