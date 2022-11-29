Dünyanın en kirli havasına sahip şehri belli oldu

Pazar günü yapılan ölçüme göre şehirdeki kirlilik seviyesi Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) yıllık kılavuzunda belirttiği 'kabul edilebilir en yüksek kirlilik seviyesi'nden 17 kat daha yüksek çıktı.

Yetkililer, bölge sakinlerinden dışarıda maske takmalarını, evlerde hava temizleyicileri kullanmalarını ve pencereleri kapatmalarını istedi.

Saraybosnalı yetkililer, birkaç gün içinde, benzer sorunlarla karşı karşıya olan büyük Avrupa şehirlerinin yetkililer ile kısa vadeli eylem planları görüşmek üzere toplantı yapacaklarını duyurdu.

Bosna Hersek'te kötü hava kalitesinden muzdarip tek şehir Saraybosna değil. Hava kirliliği Zenica ve Tuzla'da da büyük sorun oluşturuyor.

Erken ölümlere neden oluyor

DSÖ hali hazırda 2020'de Bosna-Hersek'in hava kirliliği konusunda Avrupa'nın en kirli ülkelerinden biri olduğunu ve hava kalitesinin dünyanın en kötüleri arasında olduğunu belirtmişti.

Ölümcül hava kirliliği, yüz bin kişi başına yaklaşık 79,8 kişinin erken ölümüne neden oluyor. Örneğin İsveç'te bu rakam sadece 7.2'de bulunuyor.

Kaynak: Euronews