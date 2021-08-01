Dünyanın en sıcak iki şehri

Dünyada iki bölge insanoğlu için çok sıcak ve yaşanılmaz olarak belirlendi. Hükûmetlerarası İklim Değişikliği Paneli (GEIC) tarafından 9 Ağustos'ta yayımlanacak yeni bir rapora göre, Pakistan ve Birleşik Arap Emirliklerindeki (BAE) 2 kent insanlık için uygun yaşam koşullarını kaybetti.

GEIC tarafından hazırlanan raporda bahsi geçen bölgeler Pakistan'ın Jakobabad ve BAE'nin Şahika kentleri.

Uzmanlara göre bu bölgeleri yaşanılmaz kılan sıcak hava dalgalarının yüksek nem oranıyla birleşmesi.

Uzmanlar insanların kuru havada 60 dereceye kadar yüksek sıcaklıklara dayanabileceğini söylüyor.

Eğer kısa süreli bir sıcaklıktan bahsediliyorsa, bu sayı 100 dereceye kadar çıkabilir. Bunun nedeni, kuru havada terlediğimizde terin buharlaşması ve böylelikle vücut ısısının düşürülebilmesi.

Nemli havada ise ter buharlaşmıyor ve bu da vücudun aşırı ısınmasına neden oluyor.

Birleşmiş Milletler uzmanlarına göre insanların yüksek ve nemli sıcaklıklara dayanabilme kapasitesi "nemli sıcaklık" ya da ıslak termometre" konseptleri çerçevesinde araştırılıyor ve bu TW işaretiyle ifade ediliyor.

Uzmanlar insanların 35 TW derecede uzun süre yaşayamayacağını düşünüyor.

NASA araştırmacısı Colin Raymon'a göre, 35 TW derece ve üstü sıcaklıkta yaklaşık 6 saatten sonra, eğer yapay serinleticiler yoksa, organ yetmezliği ve ölümler görülebilir.

GEIC'in raporu kasım ayında Glasgow'da düzenlenecek iklim zirvesi COP26'da gündeme getirilecek.

Kaynak: Euronews