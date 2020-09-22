Dünyanın en zengin yüzde 1'i karbon emisyonunun yüzde 15’inden sorumlu

Dünyanın en zengin yüzde 1 nüfusunun, karbon emisyonunun yüzde 15’inden sorumlu olduğu bildirildi.

İngiliz yardım kuruluşu Oxfam ve Stockholm Çevre Enstitüsünün ortak yürüttüğü araştırmada, 1990-2015 yılları arasında farklı gelir gruplarının yol açtığı karbon emisyonları incelendi.

Araştırma kapsamında 25 yıl boyunca karbon emisyonunun yüzde 60 oranında arttığı gözlemlendi.

Araştırmacılar, yüzde 1 olan en zengin nüfusun (63 milyon), küresel emisyonların yüzde 15'inden sorumlu olduğunu ortaya koydu.

En zengin yüzde 1'in sorumlu olduğu emisyon oranı, en yoksul yüzde 50'nin sorumlu olduğundan 3 kat daha fazla çıktı.

Oxfam Uluslararası Politikalar ve Araştırma Başkanı Tim Gore, araştırmanın bulgularını, "Varlıklı kesimin aşırı tüketimi, iklim krizini körüklüyor öte yandan bedelini ödeyenler yoksul topluluklar ve gençler oluyor." şeklinde değerlendirdi.

Gore, karbon emisyonundaki bu eşitsizliğinin, uzun süredir devam eden ekonomik büyüme arayışının doğrudan sonucu olduğunu belirtti.

İngiliz milletvekili Caroline Luca ise araştırmanın, dünyada en savunmasızların, azınlıktaki zengin kitlenin neden olduğu ciddi çevresel değişikliklere nasıl maruz kaldığına işaret ettiğini söyledi.

Kaynak: AA